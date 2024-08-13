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بعد مرور ألفي سنة على وفاتهما... العثور على بقايا بشرية وثروات مادية قد تكشف أمورا تاريخية مهمة! (صور)
منوعات
2024-08-13 | 09:15
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بعد مرور ألفي سنة على وفاتهما... العثور على بقايا بشرية وثروات مادية قد تكشف أمورا تاريخية مهمة! (صور)
بعد مرور ألفي سنة على وفاتهما... العثور على بقايا بشرية وثروات مادية قد تكشف أمورا تاريخية مهمة! (صور)
كشف علماء الآثار أنه تم العثور على هيكيلين عظميين لزوجين في بومبيي، وكان الثنائي متمسكًا بشدة بالنقود الذهبية والمجوهرات، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، عُثر مؤخرا على بقايا عظام رجل وامرأة مسنة بعد حوالي ألفي سنة على ثوران بركان فيزوف الذي أدى إلى وفاتهما في عام 79 بعد الميلاد.
وتم العثور على الجثتين داخل غرفة صغيرة في فيلا كانت تخضع لإعادة الإعمار عندما ثار البركان، واعتقد علماء الآثار أن المنزل ربما كان مملوكًا لسياسي يُدعى أولوس روستيوس فيروس، الذي كان ثريا للغاية.
وعندما اندلع البركان، لجأ الثنائي إلى غرفة صغيرة لانتظار توقف أمطار الرماد والحطام وفق ما شرحه الخبراء.
ووجد الفريق عددًا من الأغراض داخل الغرفة، بما في ذلك كرسي، صندوق، طاولة ذات سطح رخامي وشمعدان برونزي.
ومن الأمور التي أثارت اهتمام المؤرخين بشكل خاص أنه عُثر على عملات ذهبية، فضية وبرونزية، بالإضافة إلى أقراط اللؤلؤ والمجوهرات الأخرى مع المرأة.
وحوصر الزوجين في الغرفة بعد أن حاوطت الصخور البركانية الباب، الأمر الذي منعهما من الهروب من سحابة الرماد والحطام.
واعتقد العلماء أن الوفاة كانت بطيئة إذ استسلم الجسدان في النهاية أمام الحرارة الشديدة، الغاز السام والمواد البركانية الأخرى التي ملأت الغرفة.
ومن المفترض أن يوفر تحليل العظام في الأشهر القادمة المزيد من التفاصيل حول مكانة الثنائي الاجتماعية.
وقال مدير الموقع التاريخي في بومبي، غابرييل زوختريجل إن تحليل البيانات الأنثروبولوجية تسمح للفريق باستعادة قدر كبير من البيانات حول الحياة اليومية لأهل بومبي القدماء.
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