بعد خيانته لها... شابة تواجه حبيبها بطريقة غير متوقعة: رد فعله صدم الجميع! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين بمقطع فيديو وثقت فيه شابة لحظة مواجهتها لحبيبها بعد خيانته لها.

ونشرت الشابة التي تُدعى نايريا مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك ظهر فيه حبيبها الذي يُدعى فيكتور وهو يفتح علبة اتضح أنها تحتوي على صورة للرسائل التي أرسلتها حبيبته الجديدة لنايريا بالإضافة إلى صورتين لحسابه الشخصي على تيندر.

وفي التفاصيل، فتح فيكتور العلبة وحمل الصورة ونظر إليها مع ابتسامة عريضة ثم أعادها إلى العلبة وجلس بصمت.

وتفاعل المستخدمون بشكل كبير مع المقطع، ودعموا الشابة بشدة بعد قرارها بمواجهة حبيبها بهذه الطريقة.

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