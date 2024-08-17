"أنا اليوم مني بالمستشفى"... نارين بيوتي تكشف تطورات جديدة عن وضعها الصحي: ما تخافوا!

بعد إعلانها عن مرورها بمرحلة صحية صعبة، كشفت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي تطورات جديدة عن حالتها الصحية، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع إنستغرام.



وقالت نارين بيوتي في الفيديو: "حبايبي، حابة إطلع وخبركن انو أنا اليوم مني بالمستشفى، أموري تمام... عاملي ميكآب وعم صورلكن اني بخير، البوست كان من فترة، وحبيت هلق شاركه معكم لأن كان لازم.... صراحة بطل عندي كذبات كذبها عليكم، وقلكم عم بعمل قصص...".



وتابعت: "الموضوع كان صحي وما تخافوا... في كثير أسئلة صراحة ما عندي أجوبة الها ولا حتى الدكاترة، بل علينا من اليوم للسنتين اللي جايين روح عند دكتور الأعصاب ونتأكد انو منو مرض مناعي... حتى الدكاترة ما عم يقدروا يأكدوا، فشكرا لكل يلي اطمأن عليي".