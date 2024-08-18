شعرت بصداع مفاجئ... لكن ما اكتشفته قلب حياتها رأساً على عقب!

تعرضت امرأة لصدمة كبيرة بعدما اكتشف الأطباء أن الصداع الذي أصابها منذ فترة كان بسبب إصابتها بورم في الدماغ يبلغ طوله 7.4 سم.

وشعرت آشلي هانكين بضغط كبير في رأسها بعدما بدأت أعراضها بالظهور بشكل متقطع في شهر تموز الفائت.

وأهملت هانكين أعراضها على الرغم من حصولها على إحالة من طبيبها العام لإجراء فحص بالأشعة المقطعية.

وأجرت هانكين الفحص في 29 تموز قبل اكتشاف الأطباء إصابتها بورم في الدماغ.

وقالت إيمي هاردي، شقيقة هانكين، إن الأطباء اعتقدوا في البداية أن حجم الورم يبلغ 1.8 سم فقط، لكنه كان أكبر بكثير.

كما قال الأطباء إن الورم كان ينمو لسنوات عدّة على الأرجح، وأضافوا أن المرأة ستخضع لعملية جراحية الشهر المقبل ولكن من دون إزالة الخلايا السرطانية بالكامل بسبب مكان الورم.

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