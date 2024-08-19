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قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
منوعات
2024-08-19 | 09:40
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قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
كشفت المعلومات أن التيكتوكر والشابة اللبنانية (ا.ح.) التي قيل إنها قد قُتلت على يد عمها بعد انتشار مقطع فيديو فاضح لها، ما زالت على قيد الحياة.
وفي هذا السياق، أكدت المعلومات أن الشابة المذكورة ستتقدم بشكوى ضد مروجي خبر مقتلها.
وكانت قد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الفائتة بخبر مقتل الشابة على يد عمها شقيق والدها بعد انتشار مقطع فيديو فاضح لها والتي كانت قد أرسلته إلى أحد الداعمين لها على تيك توك.
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