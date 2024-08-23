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خلال انتظاره محاكمته بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر... قرار قضائي جديد صدر بحقه: أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية!
منوعات
2024-08-23 | 04:55
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خلال انتظاره محاكمته بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر... قرار قضائي جديد صدر بحقه: أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية!
وضَع القضاء الروماني الخميس قيد الإقامة الجبرية في إطار تحقيق جديد في أفعال تتعلق بقاصرين نجم شبكات التواصل الذكوري البريطاني أندرو تيت الذي ينتظر أصلا محاكمته بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر، بحسب ما أفادت الناطقة باسمه.
واتُهم تيت (37 عاما)، وهو أحد أشهر المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، مع شقيقه تريستان (36 عاما) بتأسيس منظمة إجرامية عام 2021 في رومانيا وبريطانيا. ونفى الشقيقان اللذان أوقفا في نهاية عام 2022 هذه الاتهامات.
وبحسب النيابة العامة، عمد الشقيقان مع امرأتين، في إطار هذه المنظمة الإجرامية، إلى استغلال عدد من الضحايا جنسيا. ولم يُحدَد بعد أي موعد للمحاكمة.
وأوضحت محكمة في بوخارست في بيان أن أندرو تيت وُضع قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 يوما في إطار القضية الجديدة، بينما وُضِع شقيقه تريستان تحت الإشراف القضائي لمدة 60 يوما، مما يتطلب منه المثول بانتظام أمام الشرطة.
وعشية ذلك، وُضَع الشقيقان رهن الاحتجاز في نظارة الشرطة في انتظار أن تستجوبهما النيابة العامة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة.
ودهمت الشرطة منزل الشقيقين في إطار "عملية تفتيش مرتبطة بتحقيق جديد" يتعلق "بشبهات الاتجار بالبشر وغسل الأموال"، بحسب بيان للناطقة باسمهما.
وأفادت النيابة العامة صباح الأربعاء بأن المدعين العامين "نفذوا أربع مذكرات تفتيش" في ما يتعلق "بجرائم تشكيل جماعة إجرامية منظمة، والاتجار بالقاصرين"، وإقامة "علاقات جنسية مع قاصر" و"غسل الأموال".
وقالت الناطقة باسمهما الخميس: "إن عائلة تيت (...) تنفي بشدة كل الادعاءات الموجهة ضدهما، وتؤكد أن لا أساس للاتهامات وهي غير مسندة إلى أدلة جوهرية".
وأوقِف الشقيقان في نهاية عام 2022 في بوخارست وأبقيا ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز قبل وضعهما تحت المراقبة القضائية مع منعهما من مغادرة الأراضي الرومانية.
ووجهت إليهما في حزيران 2023 اتهامات بخداع نساء كانا يوهمانهنّ بأنهما وقعا في حبّهنّ، قبل أن يرغمانهنّ "بواسطة العنف الجسدي والإكراه النفسي" على تصوير أفلام إباحية. ويواجه أندرو تيت أيضا تهمتي اغتصاب.
كذلك أصدرت السلطات البريطانية بسبب شبهات مماثلة، مذكرة توقيف أوروبية في حق الشقيقين اللذين ينفيان كل هذه الاتهامات.
وهما متهمان أيضا بالاحتيال الضريبي في المملكة المتحدة لحصولهما على دخل يقارب 25 مليون يورو من أنشطة على الإنترنت.
وسبق للقضاء الروماني أن أعرب عن استعداده لتسليمهما إلى السلطات البريطانية ولكن بعد محاكمتهما في رومانيا. ولم يُحدَد بعد موعد لهذه المحاكمة التي قد تستغرق سنوات.
وظهر تيت عام 2016 في برنامج تلفزيون الواقع البريطاني "بيغ براذر" ثم استُبعد منه بعدما أظهره مقطع فيديو وهو يهاجم امرأة.
وما كان منه إلا أن انتقل إلى شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكاره الكارهة للنساء. وجعلته مقاطع الفيديو التي ينشرها أحد أشهر المؤثرين في العالم.
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