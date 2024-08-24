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"تحطمت المركبة وخرجت الكائنات الفضائية"... رجل يروي قصة غريبة حصلت معه! (صور)
منوعات
2024-08-24 | 13:50
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"تحطمت المركبة وخرجت الكائنات الفضائية"... رجل يروي قصة غريبة حصلت معه! (صور)
"تحطمت المركبة وخرجت الكائنات الفضائية"... رجل يروي قصة غريبة حصلت معه! (صور)
ادعى رجل أميركي أنه كان شاهدا على هروب كائنات فضائية من داخل مركبة فضائية بعد تحطمها قرب منزله، كما أنه يملك قطعة أثرية لإثبات صحة كلامه.
وفي التفاصيل، كان خوسيه باديا يبلغ من العمر 9 سنوات، عندما اكتشف مع صديقه جسمًا غامضًا على شكل فاكهة الأفوكا.
وبينما كان الشابان يمارسان هواية ركوب الخيل في الصحراء، سمعا صوت انفجار قوي ليكتشفا أن الدخان كان يتصاعد من الأرض.
وتأكد الشابان أن الدخان كان قادمًا من طائرة محطمة كما خرج منها فجأة 3 كائنات فضائية، الأمر الذي أخافهما حينها.
وعلى مدار الأيام العشرة التالية، قام الجنود بتنظيف الحطام بينما كان باديا وصديقه يراقبان بحذر، على الرغم من تحذيرهما بالابتعاد.
وعندما أخذ الجنود استراحة من تنظيف الحطام، دخل باديا وصديقه الطائرة ولكن الكائنات الفضائية كانت قد اختفت تماما.
وأخذ باديا "قرصًا" صغيرًا من حائط الطائرة، وأحضره إلى المنزل وأخفاه بعناية، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي هذا السياق، قام مختبر كيميائي بتحليل القطعة الأثرية في عام 2015، وكشف التقرير أنها مصنوعة من الألومنيوم المخلوط بالسيليكون والنحاس، ولكن لم يتم استبعاد احتمالية تكوّن أحد المعادن من مصدر خارج كوكب الأرض.
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