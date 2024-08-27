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"بين الأسد والإنسان نقطة مشتركة"... هكذا كان رد فعل ملك الغابة عندما أيقظته أشباله! (صور)

"بين الأسد والإنسان نقطة مشتركة"... هكذا كان رد فعل ملك الغابة عندما أيقظته أشباله! (صور)



انفعل أسد بغضب على أشباله الثلاثة بعد أن أيقظته المجموعة أثناء اللعب والتقاتل، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، كان الأسد يحصل على قسط من الراحة في حديقة ماساي مارا الوطنية في كينيا عندما تم إزعاجه من قبل مجموعة الأشبال الصغيرة.



وأصبح اللعب عدوانيًا بعض الشيء وانتهى الأمر باستيقاظ الأسد الغاضب بسرعة، وأطلق الأخير أنيابه بوجه الأشبال أثناء محاولتها إقناعه بالانضمام للعب.



وكانت قد وثقت كاميلا مالفيستيتي اللحظة خلال رحلة السفاري التي قامت بها والتقطت صورًا للحظة العائلية بين الأسد والأشبال.



وقالت كاميلا إن رد فعل الأسد كان مضحكا وأن هذا التصرف يُعتبر نقطة مشتركة بين الأسد والإنسان بحال أيقظه أطفاله فجأة. ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كان الأسد يحصل على قسط من الراحة في حديقة ماساي مارا الوطنية في كينيا عندما تم إزعاجه من قبل مجموعة الأشبال الصغيرة.وأصبح اللعب عدوانيًا بعض الشيء وانتهى الأمر باستيقاظ الأسد الغاضب بسرعة، وأطلق الأخير أنيابه بوجه الأشبال أثناء محاولتها إقناعه بالانضمام للعب.وكانت قد وثقت كاميلا مالفيستيتي اللحظة خلال رحلة السفاري التي قامت بها والتقطت صورًا للحظة العائلية بين الأسد والأشبال.وقالت كاميلا إن رد فعل الأسد كان مضحكا وأن هذا التصرف يُعتبر نقطة مشتركة بين الأسد والإنسان بحال أيقظه أطفاله فجأة.