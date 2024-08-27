"اعتقدت انني تعرضت لحادث سيارة"... غفت بالقرب من النار واستيقظت بعد 6 أسابيع في المستشفى وهذه التفاصيل!

تُركت أم لثلاثة أطفال مصابة بندوب مدى الحياة بعد سقوطها في حفرة من النار.
وفي التفاصيل، أصيبت أليكسا أوسترمان، 43 عاما، بحروق بلغت نسبتها 60% في جسدها عندما غفت في إحدى الحفلات.
واستيقظت في المستشفى بعد أن دخلت في غيبوبة لمدة ستة أسابيع، وفق ما نقل موقع ذا صن
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ولا تتذكر أليكسا، من سان دييغو بالولايات المتحدة، كيف سقطت في النار وما زالت تبحث عن إجابات.
وهي الآن تتحدث علنًا لرفع مستوى الوعي للناجين الآخرين من الحروق.
وتقول أليكسا: "كان التعرض للحرق أسوأ وقت في حياتي... وعلى مدار الساعتين التاليتين، التقطت صورًا لرواد الحفلة وتحدثت مع العديد من الضيوف، واستمتعت ببعض المشروبات... وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، استيقظت على شرفة صاحب المنزل."
وتضيف أليكسا: "لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية وصولي إلى هناك... كان المكان مهجوراً ولم أتمكن من العودة إلى المنزل، رغم طرقي على الباب الأمامي واتصالي بأصدقائي عبر هاتفي".
لاحظت أن حفرة النار المفتوحة في الحديقة لا تزال متوهجة، وشعرت بالبرد في ثوبها المصنوع من الكتان، وأضافت قطعة أخرى من الخشب وجلست على كرسي قريب، وسرعان ما غفت اليكسا.
والشيء التالي الذي تتذكره هو الاستيقاظ في مركز ليغاسي إيمانويل الطبي في بورتلاند.
لقد كانت في غيبوبة مستحثة لمدة ستة أسابيع.
في البداية، اعتقدت أليكسا أنها تعرضت لحادث سيارة لأنها لم تكن تتذكر تلك الليلة.
لكن ممرضة أبلغتها أنها احترقت بنسبة 60 في المائة من جسدها بعد سقوطها في حفرة نار، وقد نقلها زوجها السابق إلى المستشفى بعد أن وجدها مشتعلة بالنيران.
وتقول: "لقد صدمت للغاية. لم أكن في حالة سكر، لذا لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية وصولي إلى هناك".
خضعت أليكسا لعملية القصبة الهوائية الطارئة، حيث تم إدخال أنبوب من خلال شق في رقبتها لإنقاذ حياتها، مما يسمح لها بالتنفس.
لكنها تركت بالكاد قادرة على الكلام.
وأوضح أحد الجراحين كيف أجروا 12 عملية ترقيع جلدي... ومع ذلك فقد فقدت جزءًا من أذنيها، وكانت في حالة ذهول.
وتحملت أليكسا فرك البشرة اليومي المؤلم لتنظيف جروحها.
وبعد أسبوعين، عندما رأت أليكسا نفسها أخيرًا، شعرت بالرعب.
وأوضحت أليكسا: "لقد تم قص شعري البني الطويل حتى المرفقين. وكان لدي بقع صلعاء على رأسي... كانت هناك ندوب حمراء خام في كل أنحاء وجهي وصدري."
ثم، في تشرين الأول من ذلك العام، خضعت لعملية جراحية لإزالة أنبوب القصبة الهوائية، قبل نقلها إلى مركز إعادة التأهيل.
وهناك، تعلمت المشي من وتناول الطعام وارتداء الملابس بنفسها مرة أخرى بمساعدة اختصاصيي العلاج الطبيعي.
وبعد شهر، خرجت أخيرًا من المستشفى وانتقلت للعيش مع صديق.
ومع ذلك، عانت أليكسا من ذكريات الماضي الفظيعة.
ولم تقم الشرطة بالتحقيق في مكان الحادث أبدًا لأنه تم تنظيفه بالفعل عند وصولهم.
وحتى الآن، خضعت أليكسا لـ 21 عملية جراحية.
وخلال عملية استغرقت ثماني ساعات في شباط الفائت، قام الجراحون بتطعيم جلد صحي من ظهرها إلى صدرها ورقبتها لفك ذقنها.
وهي الآن تأمل في إجراء عملية إعادة بناء لأذنيها وزراعة شعر في فروة رأسها.
وتعمل أليكسا الآن كنادلة في أحد المطاعم مما ساعدها على تعزيز ثقتها بنفسها.