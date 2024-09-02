خالد ولؤي علامة يلفتان الأنظار برقصتهما... أناقتهما الدائمة وعفويتهما حديث الجمهور! (فيديو)

خالد ولؤي علامة يلفتان الأنظار برقصتهما... أناقتهما الدائمة وعفويتهما حديث الجمهور! (فيديو)



شارك كل من خالد ولؤي علامة مقطع فيديو جديد لهما عبر منصة تيك توك حيث أطلا من خلاله وهما يرقصان معا بعفوية.



وفي التفاصيل، التقط الشابان مقطع الفيديو خلال عطلتهما في تركيا، حيث سيطرت الأجواء الصيفية واللطيفة.



وسرعان ما لاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتفاعلون دائما مع أناقة إطلالات الأخوين علامة.



ويُذكر أيضاً أن الفنان راغب علامة ينشر بصورة دائمة مقاطع فيديو وصور للحظات عفوية تجمعه بعائلته، ولطالما شكًلت الصداقة بين خالد، لؤي ووالديهما محط اهتمام الجمهور.