ضحكته عبرت من شاشة الـLBCI الى قلوب اللبنانيين... لبنان يودع فارس الخوري!

بعد تعرضه لأزمة صحية الأسبوع الفائت نقل على إثرها الى المستشفى، توفي مساء الثلاثاء الكوميدي فارس الخوري.وفي التفاصيل، وبعد تعرضه لأزمة صحية وإدخاله الى العناية المركزة، تحسن وضع فارس الخوري وعاد الى منزله ليتماثل للشفاء.إلا أن وضعه تراجع بسرعة وفارق الحياة مساء أمس الثلاثاء.وكان فارس الخوري قد عُرف بين الناس بعد مشاركته ببرنامج الكلمنجي على شاشة الـLBCI.ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الخميس الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة مار الياس - المغيري.