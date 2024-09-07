كشف خيانتها... فدخلت المقهى وأطلقت عليه النار أمام الجميع في تركيا! (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر سيدة وهي تطلق النار على رجل كان يجلس في مقهى بإسطنبول.

ووفقًا لوكالة IHA التركية، وقع الحادث في مقهى بمنطقة جيفتليك. التقطت كاميرات المراقبة في المكان لحظة إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة الرجل بجروح متعددة.

وأوضحت الوكالة أن المرأة أطلقت النار على الرجل بعد أن قام بكشف علاقتهما الغرامية وأبلغ زوجها بخيانتها، وذلك وفقًا للتحقيقات الرسمية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السيدة أطلقت 7 رصاصات، أصابت 3 منها الرجل الذي كان جالسًا مع شخص آخر.

تم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام شهود من المقهى بإبلاغ الشرطة عن الحادث. وعلى الفور، ألقت السلطات القبض على السيدة وضبطت المسدس المستخدم في الجريمة، بينما فتح المدعي العام تحقيقًا لمعرفة المزيد من التفاصيل قبل إحالة القضية إلى القضاء.