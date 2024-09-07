الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شوارع الذلّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في ذكرى الـ150 لتأسيسها... ليلة أُنس في مقبرة فيينا: "نضحك ونغني في وجه الموت" (صور)

منوعات
2024-09-07 | 14:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في ذكرى الـ150 لتأسيسها... ليلة أُنس في مقبرة فيينا: &quot;نضحك ونغني في وجه الموت&quot; (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في ذكرى الـ150 لتأسيسها... ليلة أُنس في مقبرة فيينا: "نضحك ونغني في وجه الموت" (صور)

أقبَلَ عدد من سكّان فيينا مساء الجمعة على المقبرة المركزية الشهيرة لمدينتهم، حيث احتفلوا بمزاج فَرِح بالذكرى المئة والخمسين لإنشاء هذا الموقع الذي درجوا على ارتياده واستخدامه كفسحة للتنزّه، إذ عُرِفَت عنهم نظرتهم الإيجابية حيال الموت.

وقالت ماريان كوفمان البالغة 69 عاما خلال متابعتها وقت الغروب من نقطة مشرفة على المدافن حفلة موسيقية لفنان البوب نينو ماندل "نحن (في فيينا) نضحك ونغني في وجه الموت، لأن الحياة مستمرة".

أما كوني ماليخ (53 عاما) التي كانت هي الأخرى بين المتفرجين الـ750، فأبدت سرورها بأجواء الاحتفال "في مكان قد يبدو مشؤوما للوهلة الأولى".

وأفادت المسؤولة عن المقابر البلدية ريناته نيكلاس بأن "نحو 30 ألف زائر" يأتون كل شهر إلى المقبرة المركزية للعاصمة النمسوية بغية "ممارسة الجري أو ركوب الدراجات أو المشي".

فالواقع أن بين سكان فيينا وهذا الموقع الذي يعيش الحزن بين أرجائه، ويتجنب الآخرون ارتياد مثله عادةً، قصة حب تعود إلى زمن الإمبراطورية، إذ كان الشائع في ذلك العصر تحويل أي دفن فرصة للتباهي بثروة الراحل، إلى درجة أن تنظيم مأتم ناجح كان يهمّ البعض أكثر من النجاح في حياتهم.

وتتناقل أجيال فيينا تقليد زيارة "الملحنين المتحللين"، من لودفيغ فان بيتهوفن إلى يوهان شتراوس، مرورا بيوهانس برامز ويوهان نيستروي.

وقالت نيكلاس "يعزينا أن موتانا لا يستريحون في مكان حزين وبارد، بل في مكان نابض بالحياة".

وبمناسبة الذكرى المئة والخمسين لتأسيس المقبرة، أقيمت مجموعة من الحفلات الموسيقية وحصص اليوغا، مما حوّل المثوى الأخير لأكثر من ثلاثة ملايين شخص "مكانا نابضا بالحياة" يمتد على مساحة كيلومترين مربعين ونصف كيلومتر في ضواحي المدينة ذات المليونَي نسمة.

وتضم هذه المقبرة التي دُشِّنَت عام 1874 في الإمبراطورية الكبيرة المتنوعة طائفيا وعرقيا، أقساما لمدافن اليهود والبروتستانت والمسلمين، علما بأن الحصة الأكبر من المساحة مخصصة للغالبية الكاثوليكية. وبات ممكنا اليوم مواراة البوذيين والأقباط أيضا في ثرى مقبرة العاصمة النمسوية.

ولا غرابة مثلا في أن يصادف زائر المقبرة صيادين أو حتى بستانيين ناشئين يزرعون الطماطم أو سواها في أجزاء من أرضها الشاسعة.

وفي الطبقة السفلية من كنيسة صغيرة،  متحف لدفن الموتى، كان الأول في العالم يعرض توابيت وأكفانا اعتبارا من سنة 1967.

وتكاد كل هذه الأنشطة في المقبرة تحجب مهمتها الأساسية، وهي احتضان المتوفين، وهي في هذا الإطار تشهد دفن نحو 20 جثمانا في اليوم.

وكالة فرانس برس
 
 

آخر الأخبار

منوعات

مقبرة فيينا

أمسية أنس

موسيقى

ضحك

غناء

الذكرى الـ150.

LBCI التالي
هل تريدون المحافظة على رائحة العطر؟ اعتمدوا هذه النصائح (فيديو)
لتفادي مشاكل "الحماة والكنة" وبناء علاقة متناغمة... إليكن بعض النصائح المفيدة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-09-04

ضحكته عبرت من شاشة الـLBCI الى قلوب اللبنانيين... لبنان يودع فارس الخوري!

LBCI
فنّ
2024-09-02

"لن أراكم لفترة طويلة"... أديل تأخذ استراحة طويلة من الموسيقى والجمهور حزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-30

مهرجانات بعلبك الدولية تحيي الموسيقى " على أوتار بعلبك" برسالة فلسطينية- لبنانية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-16

في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:30

العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)

LBCI
منوعات
11:24

بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!

LBCI
منوعات
08:03

امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"

LBCI
منوعات
06:05

هل تعانين من آلام الدورة الشهرية؟ تجربة مخيفة تعيشها سيدة شهريا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:50

حجم الخسائر البشرية والمادية في الجسم الصحي منذ بدء العدوان...الابيض: اعتداء يضرب القوانين الدولية

LBCI
صحة وتغذية
14:37

في هذا البلد... إصابة أول إنسان بانفلونزا الطيور من دون الاتصال بحيوان

LBCI
منوعات
2024-09-05

عاشا حياة منفصلة لسنوات... شاب يلتقي بوالده البيولوجي بطريقة غير متوقعة: ما حصل لاحقاً مذهل!

LBCI
فنّ
2024-09-03

بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا

LBCI
رياضة
13:41

لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً

LBCI
رياضة
13:39

اكرم الحلبي يدعم النادي الرياضي قبل مشاركته العالمية على هامش الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في لبنان... معابد تاريخية منها منسية ومنها محافظ عليها وتشكل قيمة ثقافية سياحية للبلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...

LBCI
أخبار دولية
13:23

العراق واتفاق انسحاب قوات التحالف الأميركي...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:21

كشف خيانتها... فدخلت المقهى وأطلقت عليه النار أمام الجميع في تركيا! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:14

رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان

LBCI
موضة وجمال
05:50

جينيفر لوبيز بفستان جريء يحبس الأنفاس: "لا يمكن إيقافي" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...

LBCI
منوعات
04:30

هل تريدون المحافظة على رائحة العطر؟ اعتمدوا هذه النصائح (فيديو)

LBCI
منوعات
12:30

العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)

LBCI
اسرار
23:34

أسرار الصحف 07-09-2024

LBCI
أخبار دولية
05:40

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More