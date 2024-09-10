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عثروا على جثته داخل فرن الطعام في أحد المستشفيات... قضية وفاة غريبة وهذا ما كُشف حتى الساعة!
منوعات
2024-09-10 | 11:26
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عثروا على جثته داخل فرن الطعام في أحد المستشفيات... قضية وفاة غريبة وهذا ما كُشف حتى الساعة!
تم العثور على رجل ميتًا داخل فرن تقديم الطعام بالمستشفى، حيث أطلقت الشرطة تحقيقًا عاجلاً في الوفاة الغامضة.
وتم استدعاء الشرطة إلى مستشفى كيترينغ العام بعد اكتشاف جثة الرجل يوم الجمعة 6 أيلول.
وتم تطويق المنطقة بينما قامت الشرطة بالتحقيق في مكان الحادث، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأكدت شرطة نورثهامبتونشاير منذ ذلك الحين أنها لا تتعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول كيفية دخول الرجل إلى الفرن، وقال المستشفى إنهم يحققون في الظروف المحيطة بالمأساة.
وقالت متحدثة باسم شرطة نورثهامبتونشاير: "تم استدعاء ضباط الشرطة للوفاة المفاجئة لرجل في مستشفى كيترينغ العام يوم الجمعة 6 أيلول... نحن لا نتعامل مع هذه الوفاة على أنها مشبوهة وسنقوم بإعداد تقرير للطبيب الشرعي... أفكارنا مع عائلة الرجل وأصدقائه في هذا الوقت العصيب."
وقالت جولي هوغ، رئيسة الممرضات في مستشفيات جامعة نورثهامبتونشاير التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "نحن نعمل مع شرطة نورثهامبتونشاير حتى يتمكنوا من إكمال تقرير للطبيب الشرعي في ظروف هذا الحادث المأساوي".
وختمت: "أفكارنا مع عائلة الرجل وأحبائه. ولن نعلق أكثر في هذا الوقت."
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