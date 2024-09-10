عثروا على جثته داخل فرن الطعام في أحد المستشفيات... قضية وفاة غريبة وهذا ما كُشف حتى الساعة!

أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!

أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!

"اعترفت له انني خنته ثم صدمني بأبشع حقيقة"... ما كشفه زوجها لها دمرها!