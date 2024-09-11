نزهة عائلية تنتهي بكارثة... امرأة تتعرض لحادث مأساوي في الغابة: ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

أنقذ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات والدته بعدما اصطدمت شجرة بها أثناء خروجهما في نزهة عائلية في الغابة.

وفي التفاصيل، كانت نتالي فرانكس في إجازة عائلية برفقة زوجها وولديها عندما انقطعت شجرة صنوبر وهبطت فوقها.

وبدأ الطفل بالصراخ بعد وقوع الشجرة فوق والدته وركض لطلب المساعدة.

وسمح شخصان صراخ الطفل أثناء وجودهما في مكان قريب وقاما بالاتصال برقم 911 لإنقاذ حياتها.

وأصيبت نتالي بخلع في وركها وركبتها، وانهيار إحدى رئتيها، وقطع شريان في ساقها اليسرى.

وكشفت عائلة نتالي أنها أصيبت أيضاً بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بالكامل وتلف العضلات حول ركبتها اليسرى.

وكتبت نتالي في وقت لاحق في حملة جمع التبرعات التي أطلقها زوجها أنها لا تتذكر الحادث.

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