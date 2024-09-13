جورجينا رودريغيز تثير الضجة مجدداً... والسبب: فيلمها الوثائقي الجديد؟!

نشرت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي للموسم الثالث من سلسلة الوثائقيات التي أطلقتها جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والذي سيكشف المزيد من الأسرار عن حياتها.وأظهرت اللقطات المزيد من التفاصيل حول حياة جورجينا بعد انتقالها مع رونالدو إلى السعودية في عام 2023.ويتضمن الوثائقي أيضاً حياة جورجينا اليومية مع رونالدو بالإضافة إلى جوانب حياتها كعارضة أزياء وامرأة ناجحة.وأطلقت جورجينا الوثائقي الجديد بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الجزء الأول والجزء الثاني منه بعد حديثها فيهما عن بداية حياتها كامرأة ناجحة وكيف بنت نفسها بعيداً عن رونالدو.