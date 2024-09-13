الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أفضل بيتزا في العالم" ليست في إيطاليا هذا العام... أي مدينة فازت بهذا اللقب؟

منوعات
2024-09-13 | 15:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أفضل بيتزا في العالم&quot; ليست في إيطاليا هذا العام... أي مدينة فازت بهذا اللقب؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"أفضل بيتزا في العالم" ليست في إيطاليا هذا العام... أي مدينة فازت بهذا اللقب؟

استعاد مطعم  "Una Pizza Napoletana"، الواقع في 175 شارع أورشارد بمانهاتن في ولاية نيويورك الأميركية، لقب "أفضل بيتزا في العالم"، متجاوزة رموزًا شهيرة من جنوب إيطاليا.

وحصل المطعم على هذا التقدير من "50 Top Pizza" هذا الأسبوع، بعد أن كان قد حصل على اللقب في عام 2022، واحتُفي به كأفضل بيتزا في الولايات المتحدة لثلاثة أعوام متتالية.

في العام الماضي، شارك كل من "دييغو فيتاجليانو" من نابولي و"إي ماسانيلي" من كازيرتا في المركز الأول، في حين حلت "أونا بيتزا نابوليتانا" في المركز الثاني. لكن هذا العام، تقاسم المطعمان الإيطاليان المركز الثاني، خلف البطل في نيويورك.

وجاء في وصف الجائزة أن المالك أنتوني مانجيري، المعروف بأساليبه التقليدية في تقديم البيتزا مثل "المارينارا"، "المارغريتا"، و"الكوزاكا"، يعتمد على تقديم المكونات الأصيلة والعالية الجودة.

ويشتهر مانجيري في نيويورك بالتزامه الصارم بتقاليد البيتزا الإيطالية الأصيلة، مما جعله يستحق الصدارة عالميًا.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

أفضل بيتزا في العالم

إيطاليا

مدينة نيويورك

فوز

نابولي

لقب.

LBCI التالي
جورجينا رودريغيز تثير الضجة مجدداً... والسبب: فيلمها الوثائقي الجديد؟!
خنقها وطحن بقاياها في الخلاط... مشتركة في مسابقة ملكة جمال سويسرا تواجه نهاية مأساوية وهوية الفاعل صادمة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:36

انتهاء مباراة الرياضي ومالاغا بفوز الفريق الاسباني بنتيجة 96-59 ليلتقي الرياضي غدا فريق بترو دي لواندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الاولى من بطولة كأس القارات

LBCI
فنّ
05:38

ظهرت ببطن منتفخ... ميليسا باموك تلفت الأنظار في إيطاليا: هكذا بدت! (صور)

LBCI
خبر عاجل
2024-09-12

انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78

LBCI
خبر عاجل
2024-09-12

انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:58

واقعة غريبة... غضبت من حبيبها لرفضه القيام بعلاقة جنسية معها: ما فعلته به كان مروعاً!

LBCI
منوعات
14:26

بعد رحيل والدها... رنيم بو خزام في أول صورة مع طفلتها الجديدة: وكلمات مؤثرة لعائلتها (صورة)

LBCI
منوعات
10:01

عطلة تنتهي بكارثة... ما حصل مع هذا الرجل لم يكن متوقعاً والسبب: لدغة عنكبوت؟!

LBCI
منوعات
08:06

في أوهايو... ما فعلته هذه المرأة لم يكن متوقعاً : دهست قطة وما حصل لاحقاً صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة من بنت جبيل والأحمدية ومجدل زون

LBCI
منوعات
15:34

"أفضل بيتزا في العالم" ليست في إيطاليا هذا العام... أي مدينة فازت بهذا اللقب؟

LBCI
آخر الأخبار
16:45

المقاومة الإسلامية تنعي الشهيد عباس خضر حمادة "جواد مراد" مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان

LBCI
فنّ
2024-09-06

بمعرض استثنائي... باريس تحتفل بمرور مئة سنة على نشأة السريالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:40

اسبانيا تعمل على تفعيل حلّ الدولتين..واسرائيل عند اعتراضها

LBCI
أخبار دولية
13:37

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تجمع قادة التكنولوجيا في الرياض

LBCI
أخبار دولية
13:37

اسرائيل نفّذت عملية أمنية هي الاولى من نوعها في سوريا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مئات الأشخاص اجتازوا طريق محمية اهدن الوعرة off-road و سيراً على الأقدام للاحتفال بعيد الصليب!

LBCI
رياضة
13:33

اللجنة الاولمبية في اولى خطواتها لتصلح ما افسدته الخلافات على مدى سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عملية نصب واسعة ضحاياها أشخاص من برجا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة من بنت جبيل والأحمدية ومجدل زون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

احذروا هذه الاعلانات ... فهي تقودكم الى الخطف والتعذيب

LBCI
رياضة
13:29

بطل لبنان وآسيا نادي الرياضي بيروت استهل مشواره في بطولة القارات في سنغافورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض سعر صفيحتي البنزين...

LBCI
خبر عاجل
09:36

انتهاء مباراة الرياضي ومالاغا بفوز الفريق الاسباني بنتيجة 96-59 ليلتقي الرياضي غدا فريق بترو دي لواندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الاولى من بطولة كأس القارات

LBCI
فنّ
08:30

بعد هجومه على فناني ومطربي لبنان... نقابة محترفي الموسيقى والغناء تطالب حسام جنيد باعتذار علني "وإلّا"! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:26

بعد رحيل والدها... رنيم بو خزام في أول صورة مع طفلتها الجديدة: وكلمات مؤثرة لعائلتها (صورة)

LBCI
خبر عاجل
04:48

ترقبوا بعد قليل انطلاق اليوم الثاني من بطولة كأس القارات لكرة السلة بين تسمانيا الاوستراليّ وفريق كويمزا الأرجنتينيّ على الـ LB2

LBCI
خبر عاجل
08:57

انتهاء الشوط الأول بتقدم بطل اوروبا ملغا الإسباني على الرياضي بطل آسيا 42-31

LBCI
صحف اليوم
01:49

روايات "مضخّمة" عن ضربة مصياف: إسرائيل تصدّر "إنجازًا" (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف المحلية 13-9-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More