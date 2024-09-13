"أفضل بيتزا في العالم" ليست في إيطاليا هذا العام... أي مدينة فازت بهذا اللقب؟

استعاد مطعم "Una Pizza Napoletana"، الواقع في 175 شارع أورشارد بمانهاتن في ولاية نيويورك الأميركية، لقب "أفضل بيتزا في العالم"، متجاوزة رموزًا شهيرة من جنوب إيطاليا.

وحصل المطعم على هذا التقدير من "50 Top Pizza" هذا الأسبوع، بعد أن كان قد حصل على اللقب في عام 2022، واحتُفي به كأفضل بيتزا في الولايات المتحدة لثلاثة أعوام متتالية.

في العام الماضي، شارك كل من "دييغو فيتاجليانو" من نابولي و"إي ماسانيلي" من كازيرتا في المركز الأول، في حين حلت "أونا بيتزا نابوليتانا" في المركز الثاني. لكن هذا العام، تقاسم المطعمان الإيطاليان المركز الثاني، خلف البطل في نيويورك.

وجاء في وصف الجائزة أن المالك أنتوني مانجيري، المعروف بأساليبه التقليدية في تقديم البيتزا مثل "المارينارا"، "المارغريتا"، و"الكوزاكا"، يعتمد على تقديم المكونات الأصيلة والعالية الجودة.