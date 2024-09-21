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تماثيل من عصر النهضة تعود إلى قلعتها الفرنسية... والفضل يعود إلى التكنولوجيا المستخدمة

منوعات
2024-09-21 | 03:15
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تماثيل من عصر النهضة تعود إلى قلعتها الفرنسية... والفضل يعود إلى التكنولوجيا المستخدمة
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تماثيل من عصر النهضة تعود إلى قلعتها الفرنسية... والفضل يعود إلى التكنولوجيا المستخدمة

تماثيل من عصر النهضة تعود إلى قلعتها الفرنسية... والفضل يعود إلى التكنولوجيا المستخدمة

وفّرت قلعة بيرون الفرنسية التي تعود إلى القرون الوسطى نسخا طبق الأصل هذا الأسبوع من تماثيل تعود إلى عصر النهضة كانت موجودة فيها أصلا وتُعرض راهنا في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأمكنَ تحقيق ذلك بفضل تكنولوجيا مستخدمة لإعادة إنتاج كهف لاسكو من عصور ما قبل التاريخ.

ولمناسبة أيام التراث الأوروبي في نهاية هذا الأسبوع، حلت هذه الأعمال التي تمثل دفن السيد المسيح في المكان الذي كانت النسخ الأصلية من هذه المنحوتات موضوعة فيه داخل كنيسة القلعة في منطقة دوردونيي في جنوب غرب فرنسا.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال أندريه باربيه، المدير العام لشركة سيميتور بيريغور السياحية التي تدير مواقع عدة أبرزها قلعة بيرون وموقع لاسكو إنّ "هذه التماثيل المذهلة ستضفي جمالية إلى الكنيسة".

وفي العام 1907، سلّم ماركيز بيرون الأخير إلى جون بيربونت مورغان، مؤسس بنك "جاي بي مورغان" ورئيس متحف "متروبوليتان للفنون" في نيويورك هذه التماثيل التي نحتها فنان مغمور خلال القرن السادس عشر.

وسنة 1957، رفض المتحف أول طلب للحصول على نسخ من هذه الأعمال لأنّ أي عملية صب قد تتسبب بإتلاف آثار الطلاء التي لا تزال موجودة عليها.

وفي عام 2018،  لم يعترض المتحف على طلب مماثل، إذ اتاحت تقنيات جديدة استُخدمت تحديدا لإنشاء المركز الدولي لفن رسوم الكهوف سنة 2016 ونسخ من الرسوم، إعادة إنتاج الأعمال من دون لمسها، بحسب مشغل في بيريغور.

وبفضل مسوح تصويرية وآلات ثلاثية الأبعاد، تم إنجاز هذه النسخ التي تحاكي مظهر الحجر وخصائص الأعمال وعيوبها، في ثمانية أشهر بميزانية قدرها 350 ألف يورو.

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