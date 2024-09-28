اضطرابات كبيرة في الدنمارك والسبب: الأمطار الغزيرة؟!

اضطرابات كبيرة في الدنمارك والسبب: الأمطار الغزيرة؟!



أعلنت السلطات الدنماركية أن الأمطار الغزيرة في الدنمارك تسببت بحدوث فيضانات وأغلقت طريق إيسبيرغ السريع في جنوب غرب البلاد، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".



وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية من أن "مستويات مياه الأنهار أعلى بكثير من المعتاد، وبالتالي هناك خطر حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وعلى طول الأنهار والبحيرات".



وفي جنوب غرب البلاد حيث كان هطول الأمطار الأكثر غزارة، أمكن فتح طريق إيسبيرغ السريع، خامس مدينة في البلاد، قبل الظهر.



وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إنّ محطة سجّلت الجمعة في غرب إيسبيرغ هطول أمطار قياسية لشهر أيلول.



وقال رجل الإطفاء ينس مولغارد "خلال 30 عاما من عملي كرجل إطفاء، لم أشهد شيئا كهذا من قبل".



وفي الدولة الاسكندنافية، يؤدي الاحتباس الحرار تدريجيا إلى زيادة هطول الأمطار، حسبما أفاد معهد الأرصاد الجوية.



ونظرا للمخاطر المتزايدة، طلبت هيئة إدارة السواحل الدنماركية من 51 بلدية من أصل 98 في البلاد في بداية أيلول، وضع خطط لإدارة الفيضانات.



في جميع أنحاء العالم، كان شهر أيلول عاصفاً.



وكشفت دراسة نشرتها الأربعاء شبكة علماء الطقس العالمية "وورلد ويذر أتريبيوشن" (World Weather Attribution)، أنّ الأمطار التي ضربت وسط وشرق أوروبا في منتصف أيلول كانت "الأشد غزارة على الإطلاق" في المنطقة.