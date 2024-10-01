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"لا أحد يستحق أن يكون ضحية جانبية"... كارن وازن: كم من الممكن أن يتحمل اللبناني بعد؟
منوعات
2024-10-01 | 06:57
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"لا أحد يستحق أن يكون ضحية جانبية"... كارن وازن: كم من الممكن أن يتحمل اللبناني بعد؟
"لا أحد يستحق أن يكون ضحية جانبية"... كارن وازن: كم من الممكن أن يتحمل اللبناني بعد؟
ندّدت مدوّنة الموضة والجمال اللبنانيّة كارن وازن بالعدوان الاسرائيلي الذي يتعرّض له لبنان، وذلك عبر رسالة مؤثرة نشرتها على خاصية
الستوري
عبر منصة انستغرام.
وفي التفاصيل، بدأت كارن وازن رسالتها الانكليزية بعبارات مفادها: "لقد كنت دائمًا شخصًا يجد العزاء في التعبير عن مشاعره ومشاركة أفكاره من خلال الكلمات، لكن الوضع يختلف اليوم. الأمر مؤلم بشكل مختلف عندما تشاهد بلدك وهو يحترق، والخوف الذي يعيشه شعبك، عائلتك ورفاقك، تجد نفسك حينها غارقًا في المشاعر ولكن الكلمات لم تعد تملك القدرة على التعبير".
وأكملت كارن وازن حديثها قائلة: (...) قلبي مثقل بالأسى ويتألم مع كل لبناني في لبنان والخارج يشعر بالانكسار، الخوف، الأذى، الإحباط، الوحدة والضيق... أعلم أنكم قد شعرتم بالملل... فكم من الممكن أن يتحمل اللبناني بعد؟".
وأضافت كارن وازن: "أما بالنسبة لعدم اهتمام العالم بلبناننا، فليكن هذا بمثابة تذكير لنا بأهمية أخوتنا وأخواتنا. فليكن هذا بمثابة تذكير لنا بأهمية الاتحاد من أجل حماية بلدنا. وأطلب من غير اللبنانيين أن ينضموا إلينا في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان".
وأكملت كارن وازن حديثها قائلة: "لا أحد يستحق أن يكون ضحية جانبية، أو أن يتم تهجيره، أو أن يتم تخويفه من خلال صوت القنابل. لقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وهو على حافة الهاوية".
وختمت كارن وازن حديثها بطلب مفاده: "أطلب منكم أيضًا التبرع إذا كان ذلك ممكنًا لبعض المؤسسات الخيرية الموثوقة التي تعمل على الأرض لإيواء مليون نازح لبناني أُجبروا على مغادرة منازلهم هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية وهم يعيشون الآن في سياراتهم في الشوارع مع القليل من الطعام أو المأوى".
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