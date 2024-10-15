ميريام كلينك تطل بوجه مشوّه... وهذا ما كتبته عن لبنان (صورة)

نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك في حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها وهي ترتدي بزة منقوشة بألوان الملابس العسكرية، وأظهرت وجهها على أنه نصف مشوه.وأرفقت ميريام كلينك الصورة بالتالي: "وجه لبنان".