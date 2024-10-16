كارين سلامة: نحن رهائن

أعربت الإعلامية كارين سلامة عن غضبها إزاء التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان والمأساة التي يعيشها أبناء بلدها في الوقت الحالي.

وكتبت كارين في منشور عبر حسابها على إكس: "سنة هني ويجوا يقولولنا هدوا جايين على كارثة اذا كملتوا هيك، طبعا مع الرهان أنو إسرائيل بتلتزم بالقوانين والأعراف على أساس ماشفتوا شو صار بغزة، بس لأ نحنا بدنا نحارب عن ايران ومين أمريكا يلي حاكمة العالم يا خيي انتوا شو؟ وبينصدموا انو إسرائيل عم ترتكب مجازر نحن رهائن".