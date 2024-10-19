0min

"ما نشهده يوميًا يدمر قلوبنا"... جويل مردينيان: لن نتوقف عن المطالبة بتحقيق السلام

"ما نشهده يوميًا يدمر قلوبنا"... جويل مردينيان: لن نتوقف عن المطالبة بتحقيق السلام



عبّرت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان عن غضبها واستنكارها لما يحصل في غزة منذ العام الفائت وما يعيشه لبنان مؤخرًا من أحداث خطيرة ومشابهة.



وفي التفاصيل، شاركت جويل مردينيان رسالة باللغة الانكليزية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، مفادها: "لا أصدق أنه منذ أكثر من عام ما زلنا نقرأ كمية من الأخبار المروعة والمؤلمة عن فلسطين والآن عن لبنان".



وأضافت جويل مردينيان: "ما نشهده يوميًا يدمر قلوبنا وأرواحنا ولكنهم لا يستطيعون الفوز، لن نتوقف عن العيش، الإنجاز، النمو، والمطالبة بتحقيق السلام".