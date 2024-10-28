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بعد تصاعد الأوضاع الخطيرة... هذا ما قالته جويل مردينيان حول محتوى حساباتها على وسائل التواصل

بعد تصاعد الأوضاع الخطيرة... هذا ما قالته جويل مردينيان حول محتوى حساباتها على وسائل التواصل

كتبت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان رسالة وضّحت فيها مسألة اضطرارها لمشاركة محتوى لا يتعلّق بالحرب أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الظروف الحالية.



وجاء في رسالة جويل مردينيان التي نشرتها باللغة الانكليزية عبر خاصية الستوري على انستغرام: "لو لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية للترويج للعمل، لكنتُ أغلقتها بالكامل وعشت في عالمي الخاص لأن ما يحدث اليوم هو أمر شيطاني محض".