في هذا البلد... ممنوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما

أقرت أستراليا اليوم الخميس قانونا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض واحد من أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.



ويلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى من بينها منصتا إنستجرام وفيسبوك المملوكتان لميتا بلاتفورمز إلى جانب تيك توك بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي).



ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير كانون الثاني 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.



ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقا للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.