في اليونان... مبادرة إنسانية تزدهر من خلال قطف الزيتون في الشوارع وهذه التفاصيل

في اليونان... مبادرة إنسانية تزدهر من خلال قطف الزيتون في الشوارع وهذه التفاصيل

على مقربة من أحد أكثر الشوارع ازدحاما في ضواحي أثينا، ينكبّ عمال زراعيون بنشاط كبير لجمع حبّات الزيتون المتساقطة على الأرصفة من مئات الأشجار، ما يجعل سائقي السيارات يتوقفون للتمتع بالمشهد.



وفي التفاصيل، قررت بلدية غليفادا، إحدى الضواحي الساحلية للعاصمة اليونانية، أن تنتج الزيت من مئات أشجار الزيتون التي تنتشر في شوارعها، ثم توزيعه على الفئات المحتاجة.



وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول نائب رئيس البلدية المسؤول عن المساحات الخضراء والمشرف على المشروع منذ إطلاقه عام 2014، ستافروس ياكوماكيس، "هنا ننتج زيت زيتون جيدا (...) كبقية المناطق في اليونان".



ويضيف الرجل البالغ 70 عاما أن "أرضنا خصبة وكل ما نزرعه ينبت".



وإلى جانب غليفادا التي تضم 90 ألف نسمة، أطلقت ضواح عدة أخرى في أثينا مبادرات مماثلة، كمدينة باتراس في بيلوبونيز، وثيسالونيكي التي تشكل ثاني أكبر مدينة في البلاد.



وفي نداء إلى المتطوعين مطلع تشرين الثاني، تقول بلدية أليموس في ضاحية أثينا "بالإضافة إلى الحد من خسارة الثمار الثمينة، تحافظ هذه المبادرة على أشجار الزيتون وتمنع المشاة" من الانزلاق على الأرصفة.



ويتم التبرع بمحصول غليفادا الذي بلغ نحو طن من الزيتون هذا العام، وهو ما يكفي لإنتاج 150 لترا من الزيت، إلى جمعيات تساعد الأشخاص المحتاجين، ويقول ياكوماكيس "إذا أقدمت البلديات كلّها على الخطوة نفسها، فستحصل الأسر الفقيرة على ما يكفيها من زيت الزيتون لسنة كاملة".



وتؤكد إيليني باباخريستوبولو التي تقطن الحي منذ سبعينات القرن العشرين، أن الأشجار الموجودة في شارعها زُرعت قبل أكثر من 50 عاما وتقول "لسنوات كثيرة، كان الزيتون يسقط على الأرض ولا أحد يجمعه".



وتُعدّ اليونان، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا، منتجا رئيسيا لزيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي وتتمتع بأعلى معدّل استهلاك سنوي للفرد بين الدول السبعة والعشرين، إذ يبلغ نحو 12 كيلوغراما للشخص الواحد، بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.



وفي المختبر الكيميائي الحكومي اليوناني، تبلغ كلفة اختبارات الحموضة 20 يورو (21,15 دولارا)، بينما تتراوح كلفة اختبارات الهيدروكربونات العطرية بين 150 و180 يورو