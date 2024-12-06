الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كانت هدية من "السادات"... حفيد عبد الناصر يوجه رسالة قبل بيع ساعة جده الذهبية (صور)

منوعات
2024-12-06 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كانت هدية من &quot;السادات&quot;... حفيد عبد الناصر يوجه رسالة قبل بيع ساعة جده الذهبية (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كانت هدية من "السادات"... حفيد عبد الناصر يوجه رسالة قبل بيع ساعة جده الذهبية (صور)

أعرب جمال خالد جمال عبد الناصر، حفيد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عن أمله في أن تؤول الساعة الذهبية من طراز "رولكس" التي كانت ملكًا لجده، والمزمع عرضها في مزاد بنيويورك، إلى شخص يقدر إرث جده.

وتعرُض دار المزادات الأميركية "سوذبيز" الساعة التي كان يمتلكها عبد الناصر، والتي أهديَت له في عام 1963 من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

في رسالة نشرها جمال عبد الناصر عبر موقع "سوذبيز"، أكد أن جده كان يرتدي الساعة حتى وفاته، ثم انتقلت إلى جدته تحية كاظم، التي سلمتها بعد ذلك إلى والده، باعتباره الابن الأكبر لعبد الناصر، ليظل هو الآخر يرتديها حتى وفاته. وأضاف أنه شاهد الساعة لأول مرة عام 2011، قبل سنوات قليلة من وفاة والده، الذي سلمها له بنفس الطريقة التي سلمتها له والدته.

وتمنى حفيد عبد الناصر أن تذهب الساعة إلى شخص يُقدّر قيمتها التاريخية وإرث الرئيس الراحل، الذي سعى جاهدًا للحرية والسلام في المنطقة والعالم.

وقالت دار "سوذبيز" عبر موقعها الإلكتروني إن الساعة التي ستُعرض في المزاد يوم 6 كانون الأول الجاري تعود إلى "الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر"، وهو شخصية محورية ومحبوبة في العالم العربي، وقيادته لمصر كان لها تأثير عميق ودائم.

الدار قدرت قيمة الساعة ما بين 30 إلى 60 ألف دولار، موضحة أن الساعة مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، ومنقوش على ظهرها اسم "السيد أنور السادات" وتاريخ "26-9-1963" باللغة العربية.

كما ذكرت "سوذبيز" أن هذا الطراز من الساعة، الذي تم طرحه لأول مرة عام 1956، يعتبر من الساعات الرائدة في كتالوج "رولكس"، ويُصنع فقط من المعادن الثمينة، وكانت تُعد أول ساعة تعرض الوقت والتاريخ بالكامل، بالإضافة إلى مقاومتها للماء، مما جعلها مفضلة لدى العديد من المشاهير والرؤساء ورجال الأعمال.

ويُذكر أن الساعة تأتي مع رسالة موقعة من جمال خالد جمال عبد الناصر، إلى جانب مجموعة من الطوابع البريدية التي تعود إلى الفترة بين عامي 1960 و1977.

 
 
 

منوعات

عبد الناصر

الرئيس

الراحل

المصري

بيع

ساعة

مزاد علني

حفيد

هدية

محمد أنور السادات.

LBCI التالي
"سوا منقدر نحقق أشياء عظيمة لبلدنا"... نادين ويلسون نجيم: هلأ وقت نرجع نبني وطن سوا (فيديو)
بعد انتقاله للعيش في كندا... أستاذ يعتمد التدريس عن بُعد لطلابه في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-25

بو صعب: العدو الإسرائيلي يصعّد في كل مرة يشعر بها أنه قريب من إتفاق ولكن ذلك لا يجعل الرئيس بري يتراجع عن موقف متعلق بالسيادة ولبنان ونحن اقتربنا من ساعة حسم وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-19

أديب عبد المسيح للـ LBCI: ما يهمه نتانياهو عزل حدوده وضمان الامن والهدنة كما منع امداد الاسلحة عبر الحدود السورية بضمانة دولية وسورية ويبدو الرئيس السوري "عم يبيع ويشتري"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-13

وزير الخارجية المصري: أتيت الى لبنان بتوجيه من الرئيس المصري لنقل رسالة تضامن ودعم من القيادة المصرية الى الشعب اللبناني الشقيق وللحكومة اللبنانية في هذا الظرف العصيب ومصر لن تألو جهدا في العمل على الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-11

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: ندين حملة القتل الممنهج على قطاع غزة وسنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:30

بعد 14 عامًا من البحث... أسرة مصرية تستعيد طفلها المفقود

LBCI
منوعات
12:11

"محمد" يتصدر قائمة أسماء الأولاد في هذا البلد الأوروبي

LBCI
منوعات
08:00

بمناسبة عيد الميلاد... الأميرة كيت ترعى حفل ترانيم في كاتدرائية وستمنستر

LBCI
منوعات
06:22

"سوا منقدر نحقق أشياء عظيمة لبلدنا"... نادين ويلسون نجيم: هلأ وقت نرجع نبني وطن سوا (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:22

آخر التطورات حضرت بين الجميّل والسفير المِصريّ

LBCI
آخر الأخبار
11:02

مصدران من المعارضة: مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قاعدة عسكرية رئيسية في محافظة درعا الجنوبية وعلى جزء من معبر نصيب مع الأردن

LBCI
آخر الأخبار
07:29

قائد "قوات سوريا الديمقراطية" : نريد حل المشاكل مع تركيا عن طريق الحوار

LBCI
أخبار دولية
07:34

السوداني يؤكد مواصلة العراق جهوده الدبلوماسية "لاحتواء الأزمة" في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

اللبنانيون في باريس ينتظرون افتتاح كاتدرائية نوتردام ويشبّهون وضعها السابق بلبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

روسيا وتركيا وإيران.. هذا ما فعلوه في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:35

إبن خال الرئيس السوري يدعو الناس الى مواجهة المسلحين

LBCI
أخبار دولية
13:25

في الأسبوع الثاني من هجمات المعارضة السورية المسلحة..اليكم خارطة توزيع القوى

LBCI
أخبار دولية
13:12

إسرائيل وضعت جبهة سوريا على أولويات أجندتها الأمنية

LBCI
أخبار دولية
13:10

مناطق ومعابر باتت خارج سيطرة النظام السوري

LBCI
أخبار دولية
13:08

أهمية محافظة حمص..

LBCI
أخبار لبنان
13:02

في الشمال لا معابر شرعية وتخوف من موجة نزوح غير شرعي

LBCI
أخبار لبنان
12:58

المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان وواقعها الراهن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:20

مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات "نخبة" الليلة الفائتة إلى حمص بسوريا

LBCI
آخر الأخبار
06:13

الرئيس التركي: إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق وكنا مددنا يدنا لبشار الأسد لكنه لم يستجب

LBCI
آخر الأخبار
08:39

عبد الرحمن للـLBCI: حزب الله تواجد في حمص وفي بعض القرى منذ 2013 وبعد ذلك تنقل في مناطق أخرى ويبدو أن اليوم لم يعد لديه ما يقاتل من أجله في سوريا و 70% من سوريا أو أكثر لم يعد تحت سيطرة النظام وحزب الله هو المتأثر الأكبر بما يجري للنظام

LBCI
خبر عاجل
02:07

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك تمكنّا من القضاء على من قاد المجزرة في كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الأوّل

LBCI
خبر عاجل
06:19

الأمن العام: نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية لاسيما في الشمال تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا

LBCI
أخبار لبنان
07:49

أدرعي: استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان

LBCI
خبر عاجل
10:08

فصائل مسلحة في جنوب سوريا تسيطر على المعبر الحدودي مع الأردن ومعبر البوكمال الحدودي مع العراق

LBCI
أخبار لبنان
08:20

أدرعي: قواتنا منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتكشف وسائل قتالية وتصادرها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More