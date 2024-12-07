بعد أن عثرت على شقيقها الضائع منذ 25 سنة بطريقة مؤثرة... حقيقة مظلمة حولت القصة الى مأساة!

"يمكن أن تقدم لكم الحلول"... خبراء يكشفون: هذه المسلسلات قد تكون "مفيدة" للصحة النفسية!

"يمكن أن تقدم لكم الحلول"... خبراء يكشفون: هذه المسلسلات قد تكون "مفيدة" للصحة النفسية!

بعد أربع سنوات من الغياب... أقدم طائر بري في العالم يضع بيضة في سن 74 عامًا (صورة)