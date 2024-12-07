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بعد أن عثرت على شقيقها الضائع منذ 25 سنة بطريقة مؤثرة... حقيقة مظلمة حولت القصة الى مأساة!
منوعات
2024-12-07 | 13:07
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بعد أن عثرت على شقيقها الضائع منذ 25 سنة بطريقة مؤثرة... حقيقة مظلمة حولت القصة الى مأساة!
بعد انتشار القصة المؤثرة لأخت من كاليفورنيا عثرت على شقيقها المفقود بعد 25 عامًا من اختفائه من دون أن يترك أثراً، تكشفت تفاصيل جديدة حولت تسلسل الأحداث إلى قصة مظلمة.
وكان توماس مانيزاك، البالغ من العمر 53 عامًا الآن، في طريقه إلى نيوبورت بولاية أوريغون، عندما سمعت عنه عائلته آخر مرة في 30 تموز 1999، وكان عمره حينها 28 عامًا.
لكن في وقت سابق من هذا العام، عثرت أخته مارسيللا ناصري على صورة نشرتها صحيفة يو إس إيه توداي تظهره مستلقيًا على سرير مستشفى في كاليفورنيا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكان مانيزاك، الذي أصبح الآن غير قادر على الكلام، في مركز سانت فرانسيس الطبي في لينوود لأسابيع بعد العثور عليه جالسًا على حافة رصيف في جنوب لوس أنجلوس وكان موظفو المستشفى يائسين لربطه بأحد أحبائه.
وكتبت أخته، التي تعيش على بعد 600 ميل في مقاطعة لاسين، على موقع GoFundMe: "طوال هذا الوقت كنت أبحث عن رفات مجهولة الهوية. لقد سررت بالعثور عليه على قيد الحياة!"
ولكن تبيّن بعد ذلك أن مانيزاك مدان بارتكاب جرائم جنسية، وقد اتُهم بارتكاب أفعال فاحشة مع طفلة لم يتجاوز عمرها 14 عامًا في عام 1993.
وقد أمضى ثلاث سنوات في السجن، وصدر أمر بإضافة اسمه إلى سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في مقاطعة لاسين عند الافراج عنه.
وقالت الأسرة إن ما فعله مانيزاك كان "مقززًا وفظيعًا" وتسبب في "حزن شديد" بالنسبة لهم. لكن أخته أضافت أنه "في نهاية المطاف، لا يزال أخي".
"أنا لا أتخلى عن جسدي ودمي"، قالت لصحيفة يو إس إيه توداي. "أنا أحبه وأبحث عنه منذ 25 عامًا - كل الأشياء الأخرى هي ضوضاء خارجية، إنه أخي وأنا أحبه".
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بعد أن اختفى منذ 25 سنة... سيدة تعثر على شقيقها بطريقة غريبة جدا!
منوعات
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