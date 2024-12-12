بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)

بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)

بعد غياب دام طويلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، أطلّ دكتور فود في مقطع فيديو برفقة عائلته الصغيرة.



وفي التفاصيل، شارك دكتور فود مقطع فيديو عبر حسابه على منصة تيك توك برفقة زوجته صانعة المحتوى شروق وابنهما حنا.



كما تميّز مقطع الفيديو بأجواء عائلية، حيث كان كل من دكتور فود وشروق يستمتعان بوقتهما مع ابنهما حنا الذي ظهرت ملامحه بوضوح، وبدا الانسجام واضحا بين والديه.



ويُذكر أن جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" كان قد اختفى لاشهر عدة عن الأنظار ولم يعد ناشطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزامن ذلك مع قضية اتهامه بصناعة المخدرات وتهريبها من خلال الحلوى.