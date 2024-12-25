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استياء كبير في بريطانيا... والسبب معجنات صغيرة في عيد الميلاد
منوعات
2024-12-25 | 11:50
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استياء كبير في بريطانيا... والسبب معجنات صغيرة في عيد الميلاد
تشكل فطائر "مينس باي"، وهي معجنات صغيرة محشوة بالفواكه المجففة، إحدى الحلويات الكلاسيكية المفضلة في المملكة المتحدة خلال فترة الميلاد. لكنّ مغامرة البعض بطرح نسخ جديدة منها بوصفات مختلفة تثير استياء المتمسكين بطريقة تحضيرها الأصلية.
وفي كل عام خلال أعياد نهاية العام، يستهلك البريطانيون حوالى 800 مليون قطعة من هذه الفطائر التي يحبّ البعض تناولها دافئة، وتكون في العادة محشوة بمزيج من الفواكه المجففة وشرائح التفاح والتوابل، مع رشها بشراب البراندي أو الروم.
في السنوات الأخيرة، بدأ طهاة المعجنات الهواة وسلاسل المتاجر الكبرى في ابتكار نسخ غير تقليدية من هذه الفطائر، مع إضافة مكونات من أنواع شتى عليها.
من بين هذه التعديلات: تغطية قطع الحلوى هذه بالسكر البودرة وعجينة الفرانجيبان وإضافة الشوكولاتة والكراميل المملح والكاسترد (كريمة بيض الفانيليا) وبسكويت السبيكولو... وحتى لحم الخنزير المقدد إلى الحشوة.
إضافات كثيرة تضعها مؤلفة كتب الطبخ فيليسيتي كلوك في خانة الـ"فظائع".
وتقول هذه الصحافية إن "فطائر مينس باي جيدة كما هي، ليس هناك فائدة من تغييرها"، لافتة إلى أن أذواق الناس باتت "مشبعة للغاية لدرجة أنه يتعين علينا إحداث التغيير بأي ثمن، بأي نكهة عصرية على تيك توك" .
وتشدد كلوك على ضرورة أن يطغى طعم الفواكه والنكهات التقليدية في هذه الحلوى، رغم سماحها لنفسها بإجراء بعض التعديلات البسيطة على الوصفة التقليدية من خلال إدخال التين والخوخ المجفف، أو الكستناء المفروم في وصفاتها، على سبيل المثال.
وكالة فرانس برس
منوعات
فطائر
المملكة المتحدة
مينس باي
معجنات
محشوة
الفواكه المجففة
الحلويات الكلاسيكية
فترة الميلاد.
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