مضيفة طيران سابقة تصدم متابعيها: "تجنبوا استهلاك هذه المشروبات على متن الطائرة" (فيديو)

حذرت كات كمالاني، مضيفة طيران سابقة وصانعة محتوى، من تناول بعض المشروبات على متن الطائرات، وشاركت نصائحها مع متابعيها عبر مقطع فيديو على إنستغرام.

وقالت كات، وهي أم لطفلين، إنه من الأفضل تجنب استهلاك أي سائل لا يأتي معبأً في علبة أو زجاجة محكمة الإغلاق. وأوضحت السبب قائلة: "خزانات المياه في الطائرات نادرًا ما يتم تنظيفها، وهي ببساطة مثيرة للاشمئزاز."

وأشارت كات إلى أن طاقم الطائرة نفسه يتجنب شرب القهوة أو الشاي، حيث يتم تحضير هذه المشروبات باستخدام مياه مأخوذة من نفس الخزانات.

وأضافت: "عندما تشرب القهوة أو الشاي على متن الطائرة، فأنت تتناول ماءً ساخنًا مصدره تلك الخزانات، وهو أمر غير صحي إطلاقًا."

كما عرضت صورة لآلات صنع القهوة داخل الطائرات، مشيرةً إلى أنها نادرًا ما تُنظف بشكل كامل، إلا إذا تعرضت لعطل. وأكدت أن الأواني المستخدمة تُستبدل بين الرحلات الجوية، ولكن الآلة نفسها لا تخضع للتنظيف بشكل كافٍ.