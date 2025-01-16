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مؤثرة استغلت طفلة بطريقة مشينة... قامت بإيذائها من أجل جمع تبرعات وزيادة عدد متابعيها!

منوعات
2025-01-16 | 16:30
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مؤثرة استغلت طفلة بطريقة مشينة... قامت بإيذائها من أجل جمع تبرعات وزيادة عدد متابعيها!
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مؤثرة استغلت طفلة بطريقة مشينة... قامت بإيذائها من أجل جمع تبرعات وزيادة عدد متابعيها!

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبلغ من العمر 34 عامًا من منطقة صن شاين كوست في كوينزلاند، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا واستغلالها من أجل جمع تبرعات وزيادة عدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتحقيقات، يُزعم أن الأم قامت بإعطاء الطفلة أدوية بوصفات طبية غير مصرّح بها وأدوية صيدلانية على مدى ثلاثة أشهر، بينما كانت توثق معاناة الطفلة من مرض خطير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة بذلت جهودًا كبيرة للحصول على هذه الأدوية غير المصرح بها وأخفت أفعالها باستخدام بقايا أدوية مخصصة لأحد أفراد الأسرة الآخرين.

ووفق موقع "ديلي ميل" فقد تم اكتشاف القضية في 15 تشرين الأول عندما نُقلت الطفلة إلى مستشفى في بريزبين بعد تعرضها لحالة طبية حرجة. وعلى إثر ذلك، أبلغ الأطباء الشرطة، التي فتحت تحقيقًا شاملًا في الحادثة.

وأفاد بيان للشرطة أن المرأة قامت بتصوير الطفلة ونشر مقاطع فيديو لها أثناء معاناتها من ألم شديد. وأضاف البيان أن المحتوى المنشور استغل حالة الطفلة لجذب التبرعات وزيادة المتابعين عبر الإنترنت.

بعد تحقيقات مكثفة، ألقت وحدة حماية الطفل والوقاية من الجريمة القبض على المرأة في منزل بمنطقة أندروود صباح الخميس. وتم توجيه عدة تهم إليها، من بينها خمس تهم بإعطاء مواد ضارة بنيّة الإيذاء، وثلاث تهم بالتخطيط لارتكاب جرائم باستخدام مواد خطرة، بالإضافة إلى تهمة واحدة بالتعذيب، وتهمة إنتاج مواد استغلال للأطفال، وتهمة الاحتيال.

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