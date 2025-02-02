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الملك تشارلز الثالث يتعاون مع "أمازون" لإنتاج فيلم وثائقي... وهذه التفاصيل!
منوعات
2025-02-02 | 06:04
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الملك تشارلز الثالث يتعاون مع "أمازون" لإنتاج فيلم وثائقي... وهذه التفاصيل!
يشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث في فيلم وثائقي عبر منصة "أمازون برايم" يخصص لنشاطاته الخيرية وخصوصا في ما يتعلق بالمناخ، وذلك بحسب ما أفادت مؤسسته يوم السبت.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في كانون الثاني في اسكتلندا، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.
وذكرت صحيفة تايمز أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتا مع الملك.
ورحّبت مؤسسة كينغز بـ"العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز".
وسيتمحور الفيلم على "الانسجام" بين البشر والطبيعة.
ويبدي الملك البالغ 76 عاما والمُصاب بالسرطان، اهتماما بالبيئة منذ سنوات عدة.
وبحسب صحيفة تايمز، من المتوقع أن يبدأ عرض الوثائقي في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2026.
وتمثل هذه الاتفاقية مع أمازون نقطة تحوّل للعائلة الملكية التي اعتادت أكثر على العمل مع وسائل إعلام بريطانية، مثل "بي بي سي" و"آي تي في".
المصدر: فرانس برس
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