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في يوم عيد ميلادها... نزيلة فندق هولندي تعثر على مفاجأة غير متوقعة في غرفتها: "تجربة رائعة" (صورة)
منوعات
2025-02-06 | 10:30
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في يوم عيد ميلادها... نزيلة فندق هولندي تعثر على مفاجأة غير متوقعة في غرفتها: "تجربة رائعة" (صورة)
فوجئت نزيلة فندق على شاطئ البحر في هولندا بعدما وجدت فقمة رمادية كبيرة تغطّ في سبات عميق على الأرض عندما فتحت باب غرفتها.
وأثار هذا الحادث دهشة موظفي الفندق الواقع في فليسينغن (جنوب هولندا) الذين سارعوا إلى الاتصال فورا بجمعية لحماية الحيوانات، فوجئت هي الأخرى بهذا الحادث غير المألوف، رغم كونها معتادة على تلقي طلبات غريبة.
وأوضحت الجمعية عبر صفحتها على "فيسبوك" في منشور مرفق بصوَر أن "المشهد كان غريبا، إذ كان الزبائن واقفين متوترين إلى حد ما في الخارج فيما الفقمة في الداخل مسترخية تماما وهي نائمة".
وأفادت الجمعية بأن الفقمة التي "بدت ساخطة جدا بسبب تعكير صفو قيلولتها"، نُقِلَت باستخدام سلة خاصة و"أُطلِقق سراحها في مكان آمن وأكثر هدوءا".
ونبّهت إلى أن الفقمات، رغم مظهرها الهادئ نسبيا، يمكن أن تصبح عدوانية، وقد تعضّ إذا تعرضت للاستفزاز.
ونقلت وسيلة الإعلام المحلية "أومروب زيلاند" عن موظف الفندق فالنتين دامين تعليقه على هذا الحادث بالقول "يظن المرء أنه رأى كل شيء، ثم يحدث أمر كهذا".
وأشار إلى أن الزبونة لم تطلب تغيير غرفتها، بل رأت أنها "تجربة رائعة". وأضاف دامين "اليوم يصادف عيد ميلادها أيضا، لذا اعتقدت أنها هدية لطيفة".
المصدر: فرانس برس
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