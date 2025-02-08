طيّار يفاجئ حبيبته بعرض زواج رومانسي... على ارتفاع 30 ألف قدم! (فيديو)

شهد ركاب طائرةAeromexico لحظة رومانسية عندما فاجأ قائد الطائرة حبيبته نورما باسورتو بعرض زواج غير متوقع أثناء تحليقهم على ارتفاع 30 ألف قدم.

وقام أحد الركاب بتوثيق اللحظة المؤثرة التي أعلن فيها الطيار حبه عبر مكبر الصوت قائلاً: "اليوم، استقبلت على متن الطائرة الشخص الذي غيّر حياتي، شريكة روحي ورفيقة دربي، نورما باسورتو."

وبدت باسورتو مذهولة وهي تبحث عن الطيار الذي تابع حديثه بكلمات مؤثرة: "منذ اللحظة التي التقيتكِ فيها، أدركت أنني أريد خوض كلّ مغامرة إلى جانبك، في كل عاصفة، وتحت كل سماء صافية يقدّمها لنا القدر."

وأضاف: "حبيبتي، كنتُ أعلم أنكِ شخص مميز منذ أول لقاء، لكن مع مرور الوقت أدركت أنكِ كل ما حلمتُ به. أنتِ ملجئي، سعادتي، والسبب الذي يجعلني أسعى لأكون أفضل كل يوم."

وبعد لحظات، خرج الطيار من قمرة القيادة وسار في الممر نحوها، وسط تشجيع الركاب الذين تابعوا المشهد بحماس.

وبمجرد أن وقف أمامها، جثا على ركبة واحدة وسألها: "نورما، هل تتزوجينني؟".

وسط دموع الفرح، ردّت باسورتو بحماس: "نعم!"، ليحتفل الركاب باللحظة بالتصفيق والهتاف بينما تبادل العروسان العناق والقبلات.

بعد هذه اللحظة العاطفية، عاد الطيار إلى قمرة القيادة لإكمال الرحلة، بينما جلست باسورتو في مقعدها، تتأمل خاتم خطوبتها الجديد بسعادة.