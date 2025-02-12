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المدارس البرازيلية بلا هواتف... تركيز أكبر ونتائج دراسية أفضل
منوعات
2025-02-12 | 09:47
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المدارس البرازيلية بلا هواتف... تركيز أكبر ونتائج دراسية أفضل
يلهو التلاميذ في ريو دي جانيرو "كما كانوا يفعلون في ما مضى" وأصبحوا أكثر تركيزا في الفصول الدراسية، بعد مرور عام على تعميم حظر الهواتف المحمولة في المدارس على كل أنحاء البرازيل.
وفي كل مدارس هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة، أصبح استخدام الهواتف محظورا، سواء في الصفوف خلال حصص التدريس أو في ساحات اللعب، بموجب قانون أصدره الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كانون الثاني، قبل بدء العام الدراسي مباشرة.
وانضمت البرازيل التي يتخطى فيها عدد الهواتف الذكية عدد السكان، إلى مجموعة آخذة في الاتساع من البلدان التي حظرت الهواتف المحمولة في المدارس.
وتقول كاميلي ماركيز، البالغة من العمر 14 عاما، لوكالة فرانس برس "كان الأمر صعبا في البداية لأننا كنا مدمنين على الهواتف، وواجهنا ما يشبه الأزمة للإقلاع عن ذلك. لكن بعدها، ومع الاعتياد على الأمر، أصبح ذلك أسهل (...) وبتنا نتفاعل أكثر".
وعلى الرغم من أن كاميلي "انزعجت" في البداية من حرمانها من هاتفها، إلا أنها باتت مقتنعة بأن درجاتها قد تحسنت بفضل هذا الحظر، كما تحسنت علاقاتها مع زملائها في الفصل.
وتوضح "تعرّض أحد التلامذة للتنمر الرقمي لكننا لم نكن على علم بذلك لأننا كنا ملتصقين بهواتفنا طوال الوقت".
وبحسب منظمة اليونسكو، ففي نهاية عام 2024، كانت 40% من أنظمة التعليم العام في مختلف أنحاء العالم قد حظرت استخدام الهواتف الذكية في المدارس بطريقة أو بأخرى، مقارنة بـ30% قبل عام.
ويوضح وزير التعليم في بلدية مدينة ريو، رينان فيريرينيا، أنه عندما عاد المعلمون في المدينة إلى المدارس للتعليم الحضوري بعد جائحة كوفيد، وجدوا أن الأطفال كانوا "أكثر اضطرابا، مع تراجع قدرتهم على التحمل، وازدياد القلق لديهم والإدمان على هواتفهم". (...)
وتقول فرناندا هيتور، نائبة مدير مدرسة مارتن لوثر كينغ التي تستقبل التلامذة بين سن السادسة والسادسة عشرة، إن الوضع في المدرسة أصبح "خارجا عن السيطرة" قبل حظر الهواتف الذكية.
وتوضح هيتور "توقف التلاميذ عن اللعب وتبادل الأحاديث حقا. أما الآن فهم يلعبون، وقد أدى ذلك إلى تحول المدرسة التي أصبحت أكثر بهجة ومرحا" لكنها أعربت عن "ترددها" عند طرح فكرة اتخاذ هذا الإجراء العام الفائت.
ويسمح القانون الجديد المعمول به في كامل أنحاء البرازيل باستخدام الهواتف المحمولة في المدارس فقط للمشاريع التعليمية، أو في حالات الطوارئ، أو لأسباب طبية.
ورحب خبير التعليم والتكنولوجيا فابيو كامبوس بالقانون، قائلا إنه من المهم تعليم الطلاب كيفية استخدام هواتفهم الذكية بشكل مسؤول. (...)
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هواتف...
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