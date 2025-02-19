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عمرها أكثر من 3500 سنة... العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني في مصر وهذه التفاصيل

منوعات
2025-02-19 | 15:20
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عمرها أكثر من 3500 سنة... العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني في مصر وهذه التفاصيل
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عمرها أكثر من 3500 سنة... العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني في مصر وهذه التفاصيل

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني، وهي أول مقبرة ملكية يتم العثور عليها منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922.

وكان تحتمس الثاني فرعونا من الأسرة الثامنة عشرة، عاش قبل حوالى 3500 عام وكان متزوجا أخته غير الشقيقة حتشبسوت.

واكتُشفت المقبرة قرب وادي الملوك في الأقصر في جنوب مصر، على مسافة كيلومترات قليلة من معبده الجنائزي المهيب المقام على الضفة الغربية لنهر النيل.

وقالت وزارة الآثار في بيان إن "هذا الكشف هو أحد أهم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة".

وهذه المقبرة التي عثر عليها أثناء أعمال حفر ودراسات أثرية للمقبرة الرقم "سي 4" لبعثة مصرية بريطانية مشتركة، "وُجدت في حالة سيئة من الحفظ بسبب تعرضها للسيول بعد وفاة الملك بفترة قصيرة حيث غمرت المياه المقبرة، مما استدعى من الفريق الأثري انتشال القطع المتساقطة من الملاط وترميمه"، وفق ما أوضح محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري.

ولفت إلى أن "الدراسات الأولية تشير الى أنه تم نقل محتويات المقبرة الأساسية إلى مكان آخر بعد تعرضها للسيول خلال العصور المصرية القديمة".

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه "عند عثور البعثة على مدخل المقبرة وممرها الرئيسي في تشرين الأول 2022، اعتقد فريق العمل أنها قد تكون مقبرة لزوجة أحد ملوك التحامسة، نظرا إلى قربها من مقبرة زوجات الملك تحتمس الثالث، وقربها كذلك من مقبرة الملكة حتشبسوت".

لكن "مع استكمال أعمال الحفائر، اكتشفت البعثة أدلة أثرية جديدة حددت هوية صاحب المقبرة الملك تحتمس الثاني، وأن من تولى إجراءات دفنه هي الملكة حتشبسوت بصفتها زوجته وأخته غير الشقيقة".

واوضح الدكتور بيرز ليذرلاند رئيس البعثة الأثرية من الجانب الإنكليزي أن "المقبرة تتميز بتصميم معماري بسيط كان نواة لمقابر من تواتروا على حكم مصر بعد تحتمس الثاني خلال الأسرة الثامنة عشرة".

وأضاف أن المقبرة "تضم ممرا غطيت أرضيته بطبقة من الجص الأبيض، يؤدي إلى حجرة الدفن في الممر الرئيسي للمقبرة، حيث يرتفع مستوى أرضيته بنحو 1,4 متر عن أرضية الحجرة ذاتها"، موضحا "أنه قد استخدم لنقل محتويات المقبرة الأساسية بما فيها جثمان تحتمس الثاني بعدما غمرتها مياه السيول".

ويأتي هذا الإعلان فيما تكثف مصر جهودها لإنعاش السياحة، وهو قطاع يشكل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية للاقتصاد المتعثر.

والعام الماضي، استقبلت البلاد 15,7 مليون سائح وتأمل في جذب 18 مليونا هذا العام، خصوصا بفضل افتتاح المتحف المصري الكبير عند سفح أهرام الجيزة.
 
 
المصدر: فرانس برس

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