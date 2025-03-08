من الإفطار إلى السحور... "ليالي زمان" تجربة رمضانية استثنائية: وهذا ما يتضمنه! (فيديو)

للسنة الثانية على التوالي، يتحوّل "الفوروم دو بيروت" إلى قرية رمضانية تنبض بالأجواء الشرقية والتقاليد الأصيلة، حيث يجتمع اللبنانيون وزوّار من مختلف الجنسيات للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة.

من الإفطار إلى السحور، يقدّم معرض "ليالي زمان" تشكيلة واسعة من الأطباق التي ترضي جميع الأذواق، بدءًا من المأكولات العربية التقليدية مثل الفتوش، الفتة، المشاوي، المناقيش، والصاج، وصولًا إلى الأطباق العالمية مثل الباستا، البرغر، البيتزا، والتاكو.

ولا يقتصر الحدث على الطعام فحسب، بل يضمّ أيضًا سوقًا غنيًا بالمنتجات المتنوعة، من الأكسسوارات والكتب إلى العبايات الراقية، مما يجعله وجهة مثالية للتسوّق خلال الشهر الفضيل.

أما المفاجأة الأكبر، فهي التجربة التفاعلية مع برنامج "أكرم من مين" الذي يقدّمه النجم وسام حنا، حيث يشارك الحاضرون في مسابقات مشوّقة للفوز بجوائز قيّمة، ما يزيد من حماس الأجواء ويعزز روح العطاء والمشاركة.

شاهدوا في الفيديو أدناه المزيد من الأجواء الرمضانية الساحرة التي يقدّمها "ليالي زمان"!