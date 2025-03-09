بيع عملين غير معروفين لماغريت ضمن مزاد في فرنسا لقاء هذا المبلغ!

بيعت لوحة ورسم للفنان السريالي البلجيكي رينيه ماغريت (1898-1967) ضمن مزاد يوم السبت في فرنسا مقابل 276 ألف دولار للوحة و108 آلاف دولار للرسم.وكان العملان محفوظين لدى عائلة الشاعر والمحامي والمخرج السينمائي البلجيكي إرنست مورمان (1897-1944) الذي استحوذ عليهما.وأوضحت سولين لينيه، وسيطة المزاد في كاين بغرب فرنسا لوكالة فرانس برس، أنّ "العثور على عملين غير معروفين لماغريت أمر استثنائي، والمصدر مثالي لأن صديقا لماغريت يُقال إنه جامع لأعمال الفنان حصل عليهما".وبيعت اللوحة التي تراوح سعرها التقديري بين 162 و216 ألف دولار، بـ 276 ألفا، وهي عبارة عن لوحة خشبية رسم عليها ماغريت سماء زرقاء تغطيها الغيوم ومثقوبة بحصاة حقيقية.أما الرسم فهو بلا عنوان وأُنجز بأقلام تلوين، ويمثل امرأة عارية واقفة ومحاطة بخطوط طويلة متعددة الألوان.وقالت إيرينيه بران، من شركة بيرازون-بران المسؤولة عن مصادقة الأعمال وتقييمها "إنها الفترة الجيدة لماغريت، في الثلاثينات والأربعينات، إنها الفترة السريالية، والفترة التي تركت الأثر الأكبر".وقال زميلها روبرتو بيراتزون "عندما تم إحضارهما إلينا، لم يكن لدي أدنى شك. إنّ البراعة التي تعطي الحركة المذهلة، والطريقة في معالجة السحب التي تعطي هذا الحجم الاستثنائي، هذه أعمال ماغريت، إنها شيء من الخيال".