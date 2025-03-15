حافظوا على الفجل لوقت أطول مع هذه الحيلة المميزة!

يعتبر الفجل الخيار المناسب للأشخاص الذين يرغبون بالحفاظ على صحتهم لأنه يحتوي على البوتاسيوم والفيتامين G، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.ويُستخدم الفجل عادةً في العديد من الأطباق وتحديداً في السلطات ويشتهر بقوامه المقرمش ونكهته القوية، إلا أنه يذبل في حال لم يُخزّن بشكل صحيح.وأوصت الخبيرة سارة بريكي بتنظيف الفجل بمنشفة ورقية رطبة لإزالة أي أوساخ، وتقليم الأوراق، ولفّه بمنشفة ورقية رطبة أخرى قبل وضعه في كيس بلاستيكي وحفظه في الثلاجة من 5 إلى 7 أيام.وقالت بريكي إن تنظيف الفجل ولفه بالورق بدلًا من تخزينه في عبوات بلاستيكية يضمن عدم وصول الرطوبة الزائدة إليه، ويمنع فساده.ونصحت بريكي أيضاً بوضع الفجل النظيف والمُقطع في مرطبان وتخليله للحفاظ عليه لوقت أطول.