عانى من "الفواق" لمدة عامين... لبناني يثير دهشة الأطباء بحالته الصحية

ارتدته عام 2005... فستان زفاف ميلانيا ترامب معروض للبيع: لن تصدقوا سعره! (صور)

ارتدته عام 2005... فستان زفاف ميلانيا ترامب معروض للبيع: لن تصدقوا سعره! (صور)

بعد سجنه 46 سنة وانتظار إعدامه... ياباني ينال البراءة والتعويض الذي حصل عليه خيالي!