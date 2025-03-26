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عانى من "الفواق" لمدة عامين... لبناني يثير دهشة الأطباء بحالته الصحية

منوعات
2025-03-26 | 12:00
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عانى من &quot;الفواق&quot; لمدة عامين... لبناني يثير دهشة الأطباء بحالته الصحية
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عانى من "الفواق" لمدة عامين... لبناني يثير دهشة الأطباء بحالته الصحية

أُدخل رجل لبناني تسعيني، عانى من الفواق أو الـ"Hiccups" منذ أكثر من عامين، إلى المستشفى بسبب الإرهاق عندما اشتدت الحالة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووفقاً لتقرير الأطباء، لم يُلاحظ المريض أي تحسن في حالته مع أي دواء موصوف وبعد سلسلة من فحوصات الدم، وجد الأطباء أن عدد خلايا الدم البيضاء لديه بلغ 9 آلاف لكل ميكرولتر من الدم أي أعلى بكثير من المعدل الطبيعي.

ونتيجة لذلك، خضع الرجل لخزعة من مريئه، والتي أظهرت أنه يعاني من التهاب المريء اليوزيني، وهي حالة مناعية مزمنة تسبب تراكم الخلايا الحمضية في المريء.

وأشار الخبراء إلى أنه من المحتمل أن تراكم الخلايا في مريئه أرسل نبضات خاطئة إلى عصب رئيسي في الحجاب الحاجز، ما أدى إلى حدوث "الفواق".

ويُذكر أن "الفواق" عبارة عن تشنجات متكررة وغير منضبطة أو حركات مفاجئة في العضلة التي تفصل تجويف الصدر عن البطن وغالبًا ما يحدث نتيجة لتناول الطعام بسرعة كبيرة.

وعلى الرغم من تمكن الخبراء من تحديد حالة المريض من خلال فحص الدم، إلا أنهم وجدوا صعوبة في فهم كيف كان التهاب المريء اليوزيني يُسبب له فواقًا مستمرًا.

وفي حين لا يوجد علاج شافٍ لهذه الحالة، يمكن أن تساعد علاجات مثل الستيرويدات وحاصرات الأحماض، مثل مثبطات مضخة البروتون، في معالجة الالتهاب والتحكم في الأعراض.
 
 

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