بعد النجاح الساحق... "جيش الـLBCI" يعبّر عن تجربة "أكرم من مين" بكلمات مؤثرة! (فيديو)

في رسالة نابعة من القلب، عبّر الجنود المجهولون الذين وقفوا خلف نجاح الموسم الثاني من برنامج "أكرم من مين"، عن تجربتهم المميزة خلال هذا الشهر الرمضاني، حيث حقق البرنامج نسب مشاهدة لافتة عبر شاشة LBCI، وقدّمه النجم وسام حنّا من الفوروم دو بيروت.

من المراسلة يارا ضرغام، إلى المخرج روي لطيف، مرورًا بكافة أعضاء فريق العمل، وجّه الجميع كلمات معبّرة ومؤثرة عن هذه التجربة التلفزيونية الاستثنائية، التي وُصفت بأنها "كسّرت الدنيا" خلال موسم رمضان 2025.