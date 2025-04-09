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عوامل تشير إلى عدم استمرارية العلاقة للمدى البعيد... هذا ما كشفته هذه المعالجة الزوجية
منوعات
2025-04-09 | 07:47
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عوامل تشير إلى عدم استمرارية العلاقة للمدى البعيد... هذا ما كشفته هذه المعالجة الزوجية
كشفت المعالجة الزوجية والأسرية شيريل غروسكوف في حديث لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني، عن بعض العوامل التي تشير إلى انخفاض معدل استمرارية العلاقات.
وقالت غروسكوف إن العلاقات طويلة الأمد تتطلب في الواقع تعاونًا في التنظيم وعدم حصول ذلك يساهم بشكل كبير في تدهورها.
وفي غياب الفضول العاطفي، يولد الملل العاطفي والوحدة حيث يفترض الشريكان أنهما "يعرفان" بعضهما البعض بالفعل.
وأخيرًا، قالت غروسكوف إنه إذا اتخذ الزوجان مساحة عاطفية لتأمين السلام للعلاقة، فهذا يعني أنهما ربما توقفا عن إظهار الاهتمام لبعضهما البعض.
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