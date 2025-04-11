النساء بحاجة للنوم أكثر من الرجال... والسبب: أدمغتهن تعمل أكثر طوال اليوم!

كشفت الدراسات أن النساء يحتجن إلى النوم أكثر من الرجال، خصوصاً وأنهن يعانين من آثار جانبية أكبر نتيجة قلة النوم مقارنة بالرجال.ووفقًا لمجلة "Duke"، أظهرت دراسة أن النساء يعانين من مشكلات صحية أكبر بسبب قلة النوم مقارنة بالرجال من نفس الفئة العمرية.والدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "ديوك" الطبية شملت 210 رجلاً وامرأة (كلاهما في منتصف العمر). وتمكن الباحثون من التوصل إلى استنتاج أن النساء اللواتي يعانين من قلة النوم يكنّ أكثر عرضة للاكتئاب والغضب والاضطرابات النفسية.وقال إدوارد سواريز، وهو أستاذ مساعد في قسم الطب النفسي وعلوم السلوك والمؤلف الرئيسي للدراسة: "وجدنا أن قلة النوم لدى النساء ترتبط ارتباطًا قويًا بمستويات عالية من الضيق النفسي ومشاعر أكبر من العداء والاكتئاب والغضب."وأضاف: "في المقابل، لم تكن هذه المشاعر مرتبطة بنفس درجة اضطراب النوم لدى الرجال."وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثو جامعة ديوك بالتعاون مع مجموعة من خبراء النوم من بريطانيا، النوم يسمح للدماغ بالتعافي وإصلاح نفسه من التوتر الناتج عن الأنشطة اليومية.وقد نشر البروفيسور جيم هورن، مدير مركز أبحاث النوم في جامعة لوفبرا، كتابًا بعنوان "Sleepfaring: A Journey Through The Science Of Sleep" حيث ناقش أن النساء بالفعل يحتجن إلى نوم أكثر.وأوضح أن النساء بطبيعتهن كثيرات التفكير، ويميلن إلى نشاط دماغي أعلى من الرجال.وقال البروفيسور هورن: "النساء غالبًا ما يقمن بمهام عدة في وقت واحد وهن مرنات، ولذلك يستخدمن أجزاء أكثر من أدمغتهن مقارنة بالرجال. ولهذا السبب، فإن حاجتهن للنوم تكون أكبر."وتابع: "الرجل الذي يعمل في وظيفة معقدة تتطلب الكثير من اتخاذ القرارات والتفكير الإبداعي قد يحتاج أيضًا إلى نوم أكثر من متوسط الرجال – لكن ربما لا يزال أقل من حاجة المرأة. وذلك لأن أدمغة النساء مبرمجة بطريقة مختلفة وأكثر تعقيدًا، لذا فإن حاجتهن للنوم تكون أكبر قليلًا."