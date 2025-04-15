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"اليوم المثالي"... إليكم كيفية تصميمه والاستمتاع به

منوعات
2025-04-15 | 10:07
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&quot;اليوم المثالي&quot;... إليكم كيفية تصميمه والاستمتاع به
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"اليوم المثالي"... إليكم كيفية تصميمه والاستمتاع به

ادعى علماء في كندا أن "اليوم المثالي" بحاجة إلى مناوبة عمل قصيرة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شرح الخبراء أن اليوم المثالي يشمل ست ساعات مع العائلة، ساعتين مع الأصدقاء، ساعة ونصف من التواصل الاجتماعي، ساعتين لممارسة الرياضة، وساعة واحدة لتناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يتضمن اليوم المثالي أكثر من ست ساعات عمل وأقل من 15 دقيقة للتنقل.

ويجب قضاء ساعة واحدة فقط في مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف، ما أشار إلى أن استخدام التكنولوجيا بشكل مفرط لا يرتبط بالسعادة.

وقال الخبراء في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا: "تتطلب الحياة موازنة معقدة بين الأنشطة المتنافسة".

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