طفل "أكرم من مين" رافاييل أسعد في الفوروم مرة جديدة... تجربة ترفيهية مذهلة في Game On! (فيديو)

بعدما أسر قلوب المشاهدين في برنامج "أكرم من مين" إلى جانب النجم وسام حنا، يعود الطفل رافاييل أسعد ليطلّ على جمهور الـLBCI بفيديو جديد ومرح، وهذه المرة من داخل فعاليةGame On التي تنظّمها شركةIn Action Events في فوروم دو بيروت بمناسبة عيد الفصح.

رافاييل جال بين أروقة الحدث، واستكشف مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار، من المأكولات الشهية، إلى الألعاب التعليمية والترفيهية، وصولاً إلى تجارب تفاعلية فريدة تجمع بين المرح والفائدة.

لمتابعة التفاصيل واكتشاف Game On من خلال عيون رافاييل، شاهدوا الفيديو أدناه!