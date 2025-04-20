قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!

في حادثة غريبة وقعت في أحد فنادق مدينة رافنسبورغ في ألمانيا، حاول رجل في الـ66 من عمره الهروب من الموقف المحرج الذي تعرض له بعد أن ضبطته زوجته في غرفة فندقية مع عشيقته.

وبينما كان الرجل برفقة "عشيقته" في الغرفة، تفاجأ بطرق زوجته على الباب، مما دفعه للذعر واتخاذ خطوة غير تقليدية للهروب من الموقف.

وقام بعقد ملاءات السرير معًا على أمل النزول إلى الأسفل دون أن تُكتشف هويته، وكأنّه في مشهد مستوحى من أفلام الأكشن.

ومع محاولته الهروب باستخدام هذه الطريقة، فقد قبضته على الملاءات وسقط من الطابق الرابع، ليصطدم بمظلة الفندق. تم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تبين أنه أصيب بجروح خطيرة، ولكن حالته الصحية مستقرة ولا تهدد حياته.

الشرطة حضرت إلى مكان الحادث، وبدأت في التحقيق بالواقعة بعد أن تم استدعاؤها.