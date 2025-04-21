في كينيا... ابنة الـ14 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مروعة والسبب: أسد!

أعلنت هيئة الحياة البرية الكينية عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بعدما هاجمها أسد.ووقعت الحادثة في مزرعة جنوب متنزه نيروبي الوطني، وأوضحت هيئة الحياة البرية، في بيان، أن مراهقا آخر كان حاضرا في المكان وأبلغ السلطات المعنية بذلك.وأضافت الهيئة أن "حراس الغابات وفرق تابعة لها تدخّلوا سريعا وعثروا على بقع دماء أدت إلى نهر مباغاثي، حيث عُثر على جثة الفتاة مصابة بجروح في أسفل الظهر"، موضحة أنّ "الأسد لم يظهر في مكان الحادث".وقد مشّطت فرق المنطقة ونُصب فخ في محاولة للإمساك بالحيوان.المصدر: فرانس برس