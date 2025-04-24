الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يوتيوب احتفلت بالذكرى الـ20 لتأسيسها... لن تصدقوا عدد مقاطع الفيديو التي حُمّلت على المنصة منذ إطلاقها

منوعات
2025-04-24 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يوتيوب احتفلت بالذكرى الـ20 لتأسيسها... لن تصدقوا عدد مقاطع الفيديو التي حُمّلت على المنصة منذ إطلاقها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
يوتيوب احتفلت بالذكرى الـ20 لتأسيسها... لن تصدقوا عدد مقاطع الفيديو التي حُمّلت على المنصة منذ إطلاقها

احتفلت يوتيوب الأربعاء بالذكرى العشرين لتأسيسها، وقد شهدت المنصة خلال السنوات العشرين تحميل أكثر من 20 مليار مقطع فيديو، فيما استحالت راهنا الوجهة الأبرز في مجال البث التدفقي.

في 23 نيسان 2005، نشر أحد مؤسسي يوتيوب هو جاويد كريم المحتوى الأول على الموقع، وكان عبارة عن مقطع فيديو صُوّر أمام قفص يحتوي على فيلة في حديقة حيوانات سان دييغو في كاليفورنيا.

تأسست الشركة رسميا في 14 شباط عن طريق ثلاثة موظفين في "باي بال" بينهم جاويد كريم.

وأشارت الشركة عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء إلى أنّ أكثر من 20 مليون مقطع فيديو جديد يتم تحميله عبر يوتيوب يوميا.

وبحسب شركات متخصصة كثيرة، وصل عدد مستخدمي المنصة حاليا إلى أكثر من 2,5 مليار شخص.

يحتل موقع يوتيوب راهنا المرتبة الأولى في مجال بث الفيديو في الولايات المتحدة، مع حصة سوقية بلغت 11,1% في كانون الاول 2024، متقدما كثيرا على منافسه نتفليكس (8,5%).

بعد أن كان لفترة طويلة تقتصر على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، أصبح يوتيوب راهنا منصة بارزة في قنوات التلفزيون.

وبحسب شركة "نيلسن"، كانت منصة يوتيوب تمثل في آذار ما معدله 11,6% من الوقت الذي يمضيه الأميركيون أمام الشاشة، متخطية "ديزني" (10,5%) و"باراماونت غلوبال" (8,3%).

على عكس منافسيه التقليديين، مثل القنوات التلفزيونية التقليدية وخدمات البث التدفقي، لا يدفع يوتيوب أموالا لصناع المحتوى فيه بشكل مباشر، مع أنّ هؤلاء يحصلون على حصة من عائدات الإعلانات.

وفي أيلول، أعلنت المجموعة عن أدوات جديدة لمنشئي المحتوى لتحسين عرض مقاطع الفيديو الخاصة بهم عند مشاهدتها على التلفزيون.

آخر الأخبار

منوعات

احتفلت

بالذكرى

الـ20

لتأسيسها...

تصدقوا

مقاطع

الفيديو

حُمّلت

المنصة

إطلاقها

LBCI التالي
شاحنة محملة بالسكر والكريمة و4000 بيضة... طهاة فرنسيون يحضرون أطول كعكة بالفراولة في العالم
في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-14

تقاطر الوفود الشعبية الى ساحة الشهداء للمشاركة في الذكرى الـ20 لاستشهاد الحريري

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-14

تيار المستقبل يتحضر لاحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-13

تدابير سير في وسط بيروت لمُناسبة إحياء الذّكرى الـ20 لاستشهاد الرّئيس الحريري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-01

يوتيوب… من موقع لمشاركة الفيديوهات إلى منصة عالمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:44

واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟

LBCI
منوعات
06:19

شاحنة محملة بالسكر والكريمة و4000 بيضة... طهاة فرنسيون يحضرون أطول كعكة بالفراولة في العالم

LBCI
منوعات
15:51

في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!

LBCI
منوعات
2025-04-23

"تؤدي إلى الطلاق"... عالم نفس يكشف: هذه السلوكيات تدمر العلاقات العاطفية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:30

ترامب يعتزم قطع تمويل وكالة تموّل مشاريع للبنى التحتية في أفريقيا

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر نيابية لـ"الجمهورية": الأرجحية لإقرار قانون ضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

جلسة تشريعية تتصدرها تعديلات على قانون البلديات في بيروت ومقترحات تتصل بالسرية المصرفية...

LBCI
فنّ
04:13

نادين الراسي تطل بفستان شفاف مستوحى من الطبيعة: بدك تعيش الحياة أو بدك تعيش للمصاري؟! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

جلسة تشريعية تتصدرها تعديلات على قانون البلديات في بيروت ومقترحات تتصل بالسرية المصرفية...

LBCI
أخبار لبنان
06:58

"الانتفاضة على الاستعلاء والظلم والتمييز"... اعتصام لرابطة الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
06:37

تزامنا مع الجلسة التشريعية ... اعتصام للعسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب

LBCI
أخبار دولية
01:18

ترامب: أعتقد أنّ لدينا اتفاقا مع روسيا بشأن أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

تعرفوا إلى خليل رجل الـ٨٩ عامًا الذي يرتاد النادي الرياضي يوميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أولى مراحل وداع البابا فرنسيس... من كنيسة القديسة مارتا إلى كاتدرائية القديس بطرس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ما تقوم به إسرائيل من خروقات وإغتيالات في لبنان تسعى لتطبيقه في غزة أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في الذكرى العاشرة بعد المئة لضحايا الإبادة الأرمنية... وقفة تضامن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلدية بيروت على جدول أعمال مجلس النواب... بين تكريس المناصفة وتقليص دور المحافظ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:37

كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ

LBCI
أمن وقضاء
11:53

يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت

LBCI
حال الطقس
03:13

الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب

LBCI
أخبار لبنان
11:56

المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أعلن فتح باب الترشح للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

النافعة حتى بعد كبسة الرئيس… "فالج ما تعالج" ورائحة الفساد تفوح

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-4-2025

LBCI
منوعات
15:51

في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More