إيميه صياح تحتفل بعيد ميلادها: "أنا ممتنة للغاية" (صور)

احتفلت الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة.



ونشرت إيميه صياح صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، جمعتها بولديها أمام قالب الحلوى الخاص بهذه المناسبة، وكتبت: "4 أيار آخر، عيد ميلادي في عطلة نهاية الأسبوع، أنا ممتنة للغاية".



كما نشرت إيميه صياح صورة أخرى وهي تحتفل بعيد ميلادها برفقة عائلتها وبعض الأصدقاء.